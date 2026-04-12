600 Personas En Muelle Uno De Málaga Bailan La Barra De Ballet Junto A Lucía Lacarra Para TIP TOE - CAIXABANK

MÁLAGA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Muelle Uno de Málaga ha reunido a 600 personas para teñir la ciudad de los colores del Festival TIP TOE, negro y rosa, y bailar al ritmo de 11 conocidas piezas musicales llevadas a una gran barra de ballet al aire libre.

Este evento pionero en Málaga, forma parte del Festival Internacional de Danza, impulsado por Antonio Banderas y dirigido por Lucía Lacarra, que se celebra en el Teatro del Soho CaixaBank hasta el 19 de abril.

Con la bailarina Lucía Lacarra a la cabeza, 600 estudiantes, profesores y profesionales de la danza de toda Andalucía y la provincia de Málaga han participado en este evento único, según se recoge en una nota de CaixaBank.

Los estudiantes han llegado desde diferentes centros de Málaga como el Conservatorio profesional de danza Pepa Flores, el Ateneo de música y danza, Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet o la Academia de danza Cristina Mesa.

También se han sumado escuelas y academias de otros municipios como Torremolinos, Mijas, Nerja o Marbella, además de centros de fuera de la provincia como el Conservatorio Profesional de Danza "Luis del Río" Córdoba, Escuela de danza Teresa Guerrero de Sevilla, el Conservatorio Profesional de Danza de Granada o Broadwayhouse de Madrid.

Muchos malagueños, curiosos y familiares de los participantes se han acercado para disfrutar de esta jornada artística, que tiene como objetivo compartir con la ciudad uno de los ejercicios fundamentales del ballet.

Una práctica que refleja no solo la disciplina, el trabajo y la dedicación que hay detrás de esa técnica, sino también la belleza y elegancia de este arte.

TIP TOE continúa con su programación de actividades y funciones hasta el 19 de abril en el Teatro del Soho CaixaBank.

Esta tarde actúa la compañía francesa Malandain Ballet Biarritz con Les Saisons, y este lunes tendrá lugar en Sohrlin Andalucía la audición internacional para bailarines de entre 17 y 21 años organizada por la compañía Bavarian Junior Ballet.

Las entradas están disponibles en la página web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.