Abierta la carretera A-397 de Ronda-San Pedro, cortada tres horas este pasado viernes por obras de mantenimiento

Carretera A-397 de Ronda-San Pedro - JUNTA

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vía A-397, entre el núcleo poblacional San Pedro Alcántara del municipio malagueño de Marbella y Ronda, esta abierta y el corte a su paso por el municipio malagueño de Igualeja se produjo por obras de mantenimiento.

Así, la Consejería de Fomento ha aclarado que se trataron de obras de mantenimiento realizadas este pasado viernes, 20 de marzo, planificadas para sanear el talud, con un corte programado que se comunicó previamente a los municipios afectados y cuya duración fue de tan sólo tres horas.

La carretera se cortó a las 09.00 horas de este pasado viernes y se reabrió a las 12.20 horas del mismo día, dos horas antes de lo programado. Al respecto, han reiterado que desde este pasado viernes la vía está abierta y con circulación de vehículos.