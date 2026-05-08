Abiertas inscripciones para Ideatón de CM Málaga, orientado a impulsar soluciones para digitalización cultural

CM Málaga 2024 - FYCMA

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración de 42 Málaga Fundación Telefónica, ha abierto el plazo para inscribirse en el II Ideatón 'Cultura en Código: Transformando la cultura a través de la tecnología' que se celebrará en el marco de la quinta edición CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum los días 22 y 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Esta convocatoria planteará in situ a los participantes retos tecnológicos con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras para la digitalización en la industria cultural, potenciando así su transformación y abriendo nuevas vías de negocio para los agentes culturales, ha indicado Fycma en un comunicado.

Así, podrán participar agentes culturales y profesionales de la cultura en todos sus ámbitos, artistas y creativos de cualquier disciplina, estudiantes del campus de programación 42 Málaga Fundación Telefónica, estudiantes universitarios o de escuelas de negocio en etapas finales de grado o máster, personas egresadas, así como estudiantes del último curso de Formación Profesional. El plazo para inscribirse estará disponible hasta el próximo 18 de junio.

Un jurado constituido por Fundación Telefónica, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga y el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga valorará cada proyecto --que se desarrollará y expondrá por equipos-- teniendo en cuenta el nivel de creatividad e innovación de la solución propuesta, el grado de acabado y calidad final del proyecto, la posibilidad de transferir el prototipo al mercado así como la orientación del proyecto a resolver los retos de transformación digital planteados por la organización.

Todos los miembros de cada equipo premiado --primer, segundo y tercer premio-- recibirán una inscripción gratuita como visitantes profesionales a los foros organizados por Fycma entre los meses de septiembre de 2026 y junio de 2027. Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial de CM Málaga.

CM MÁLAGA

CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, es el evento bienal donde la cultura se encuentra con la tecnología para impulsar el presente y el futuro del sector.

Concebido como un espacio de transformación, CM Málaga promueve la revolución digital, la sostenibilidad y la accesibilidad en las industrias culturales a través de soluciones innovadoras, modelos de gestión avanzados y proyectos pioneros.