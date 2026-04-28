Activada la segunda y última prórroga anual de contratos de mantenimiento y mejora de zonas verdes por 18,5 millones

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MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes la segunda y última prórroga anual de los contratos correspondientes a los siete lotes del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de la infraestructura verde de la ciudad de Málaga, que fueron formalizados en mayo de 2022 con una duración de tres años, ampliables en dos años más mediante sendas prórrogas anuales.

El importe total por la prestación de este servicio durante un año, a contar a partir del próximo 16 de mayo, es de 18.581.725,82 euros (IVA incluido), tras la reciente modificación del contrato aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 24 de febrero al contemplarse la incorporación de 61.035,26 metros cuadrados de zonas verdes (2.594.276,94 metros cuadrados en total), así como a nuevos elementos de juego en parques infantiles.

Estos contratos fueron formalizados en mayo de 2022 a través de siete lotes distintos, frente a los cinco de la licitación anterior, con el objetivo de particularizar los servicios a cubrir, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

De esta forma, se incorporó por primera vez un lote, el número 1, para la superficie de los espacios ajardinados y el arbolado viario situados en los jardines históricos y emblemáticos de la ciudad, excepto Finca La Cónsula, que se incluye en el lote del distrito Churriana. Estos espacios tienen desde entonces un tratamiento diferenciado debido a su riqueza, singularidad, antigüedad e importancia botánica y monumental. Este lote, adjudicado a la empresa Grupo Raga, S.A., será prorrogado por un año más por 2.714.350,4 euros (IVA incluido).

Por su parte, los lotes 2, 3 y 4 comprenden los servicios de mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de los once distritos de la ciudad, incluyendo además el mantenimiento de espacios verdes en centros docentes (Educación Infantil, Primaria y Permanente) y edificios municipales.

Así, el lote 2, que abarca los distritos Centro (excluidos los jardines históricos y emblemáticos), Este, Ciudad Jardín y Palma-Palmilla, será ampliado un año con la adjudicataria Talher, S. A. por 3.624.079,50 euros (IVA incluido).

Por su parte, el lote 3 para Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Teatinos-Universidad será prorrogado con la empresa Althenia, S.L. por 3.758.022,50 euros (IVA incluido). Respecto al lote 4, adjudicado a Raga Medio Ambiente, S. A., el importe de la prórroga es de 4.402.499,98 euros (IVA incluido) y comprende las zonas verdes de Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre.

En cuanto al lote 5, dirigido a los servicios de mantenimiento de todos los parques forestales y periurbanos de la ciudad, además de la limpieza de parcelas municipales, fue formalizado con la empresa Perica Obras y Servicios, S. A. La ampliación del contrato por un año tiene un importe de 1.146.333,05 euros (IVA incluido).

El contrato del lote 6 adjudicado a Contenur, S.L., dedicado al mantenimiento global de las áreas de juegos infantiles y equipos biosaludables ubicados en zonas públicas de competencia municipal, será prorrogado por 2.134.727,97 euros (IVA incluido).

Por último, el lote 7 se refiere únicamente a la asistencia técnica para la realización de auditorías de inspección y trabajos de mejora en las infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua no potable. La adjudicación a la empresa Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L. será prorrogada por un importe de 801-712,42 euros (IVA incluido).

Por otro lado, la junta de gobierno local ha autorizado la oferta pública de empleo del Instituto Municipal de la Vivienda formada por 12 plazas, seis de turno libre y otras seis de promoción interna.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EUROPEO DE AYUDA A PROYECTOS CULTURALES

Por otro lado, han aprobado la participación del Ayuntamiento de Málaga en la convocatoria de Europa Creativa para la concesión de ayudas a Proyectos de Cooperación Europea 2026, en el marco de la cooperación transnacional entre organizaciones culturales europeas.

Esta participación se articula a través del proyecto GAACC Good Ancestors: Arts and Culture as Driver of Change, con un presupuesto total de 211.148,45 euros, de los cuales el 70% será financiado con fondos europeos y el 30% restante con aportación municipal.

Así, en la ciudad se llevará a cabo un programa en el marco del proyecto GAACC, durante tres días del mes de abril de los años 2027 y 2029 y otros tres días del mes de septiembre de los años 2028 y 2030.

Los espacios municipales que acogerá el programa son La Caja Blanca, el auditorio municipal 'Curro Román' en Playa Virginia y el recinto 'Eduardo Ocón' en el paseo del Parque. En concreto, los eventos programados son los encuentros musicales 'Esencia Málaga' y el 'Festival Málaga Crea'.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

Por último, se ha aprobado la resolución del contrato del servicio de limpieza de diversas dependencias municipales en el distrito Cruz del Humilladero, adjudicado el año pasado a la empresa Haurin Servicios de Limpieza S.L. por un plazo de tres años, debido al incumplimiento de varios de los términos del contrato recogidos en los pliegos administrativos de la adjudicación, entre ellos el abandono de la prestación del servicio de limpieza.

Asimismo, como consecuencia de la resolución del contrato, se ha iniciado el procedimiento para la exigencia de indemnización por daños y perjuicios estimados por valor de 31.283,91 euros e imposición de penalidades por importe de 3.572,16 euros, para lo que se abre un plazo de diez días naturales para presentar alegaciones.

REVOCACIÓN LICENCIAS DE USO DE LOS PUESTOS MAYORISTAS

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la desestimación de las alegaciones presentadas por los titulares de las licencias para el uso de los puestos de venta mayorista situados en los espacios de Mercamálaga S.A. sobre el acuerdo de revocación de dichas licencias. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga dejó de ostentar la presidencia del consejo de administración de los Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga (Mercamálaga), tras el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas.

Así, la empresa pública estatal de Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) pasó a ocupar la presidencia, mientras que el Ayuntamiento continúa formando parte del consejo de administración de la entidad como socio minoritario.

El acuerdo de revocación de la totalidad de las licencias de ocupación y explotación de Mercamálaga responde a la prevalencia del régimen mercantil de la actual sociedad y a la titularidad patrimonial de los bienes, que resultan incompatibles con el mantenimiento de las licencias, por lo que se hace necesaria la sustitución necesaria por un marco contractual de arrendamiento comercial.

La revocación será efectiva en el plazo de dos meses a partir de la adopción de este acuerdo, período durante el que se habilitará a los actuales explotadores y la dirección de Mercamálaga S.A. para alcanzar los acuerdos pertinentes y formalizar los nuevos contratos de arrendamiento.