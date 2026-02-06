La actriz Rossy de Palma, Premio Málaga-SUR del 29 Festival de Málaga

La actriz Rossy de Palma en una imagen de archivo - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga concederá en su 29 edición, que tendrá lugar del 6 al 15 de marzo, el Premio Málaga-Sur a la actriz Rossy de Palma.

El Festival premia con este galardón, que entrega en colaboración con Diario 'Sur', a profesionales de larga y reconocida trayectoria cinematográfica, como es el caso de Rossy de Palma, una de las actrices más icónicas y polifacéticas del panorama audiovisual español, han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Nominada en dos ocasiones a los Premios Goya por trabajos realizados bajo la dirección de Pedro Almodóvar, del cual es actriz fetiche -no en vano es una de las apodadas "chicas Almodóvar"- Rossy de Palma también ha trabajado bajo la dirección de cineastas de renombre internacional como Robert Altman, Mike Figgis, Patrice Leconte, Mehdi Chareff, Terry Gilliam y Karim Dridi.

Su interpretación en 'Hors Jeu' le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Locarno (Suiza). Protagonizó 'Madame', escrita y dirigida especialmente para ella por Amanda Sthers, con la que obtuvo el premio a Mejor Actuación Internacional en el Gasparilla International Film Festival.

Su próxima película es la esperada 'Día de caza', cuyo estreno nacional tendrá lugar en el 29 Festival de Málaga, en Sección Oficial Fuera de Concurso. Dirigida por Pedro Aguilera y coescrita junto a Lola Mayo, la película revisita 'La Caza' de Carlos Saura, clave de la filmografía española y donde Rossy de Palma está acompañada por Carmen Machi, Blanca Portillo y Zoé Arnao.

Producida por Jaime Gona, que acaba de incorporarse al área de Cine de Secuoya Studios, y con producción ejecutiva de Anna Saura, 'Día de caza' es una coproducción hispanofrancesa de Día de Caza AIE, Gonita Filmaccion SL y Mondex Et Cie. Cuenta con la participación y colaboración de RTVE, Movistar+, Canal Extremadura, ICAA, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Europa Creativa Media, Ibermedia, Residencias de Academia y Ventana Cinemad. La cinta llegará a las salas de cine españolas el 5 de junio de la mano de Sideral.

'Día de caza' narra la historia de Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que, tras mucho tiempo sin verse, se reencuentran junto a Diana, la sobrina joven y taciturna de Rosa, para ir a cazar conejos a un coto heredado por Blanca.

Entre risas y confidencias afloran los conflictos que atraviesan sus vidas: hijos, separaciones, infidelidades, alcohol y ambiciones profesionales. El calor sofocante y los recuerdos del pasado tensan el ambiente hasta enfrentar a las mujeres, evocando una tragedia ocurrida casi 60 años atrás en esa misma finca.