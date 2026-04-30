Adelante pone el foco en los sentimientos "frente al voto útil" el 17M: "Hace falta una izquierda nueva y valiente"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, durante el acto público de apertura de campaña . - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha iniciado la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de mayo con un acto en el puente del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

García ha centrado su intervención en los sentimientos, que como ha adelantado, va a ser el eje central de la campaña de la formación. "Vamos a hablar de sentimientos y nos vamos a recorrer cada comarca, cada pueblo, cada provincia, diciendo que esta es la campaña más importante de nuestra vida y que el pueblo andaluz se juega el futuro", ha destacado.

En esta línea, el candidato de Adelante ha puesto en valor el papel de su formación para conformar un nuevo espacio dentro de la izquierda andaluza. "Frente al voto útil y frente al voto inútil nosotros queremos hablar de sentimientos. Sentimos que es imprescindible una izquierda nueva, valiente, que hable a la cara, que no se venda, una izquierda andalucista", ha remarcado García.

Durante el acto, el portavoz ha estado acompañado por los cabezas de lista de la provincia de Málaga, Luis Rodrigo y Cristina Fernández junto con un centenar de militantes, según datos de la formación.

García ha destacado la elección de Málaga como la ciudad elegida para el inicio de la campaña calificándola de "laboratorio de las políticas de privatización impulsadas por el PP". En este sentido, ha lamentado los "elevados precios de la vivienda", la turistificación y la creación de tres universidades públicas en la provincia.

Frente a esta situación, Adelante ha defendido que Málaga "vuelva a ser una ciudad habitable". "Empezamos en Málaga porque sabemos que Málaga es el corazón del poder del PP y Juanma Moreno, y les vamos a golpear en el centro de su poder", ha reafirmado García.

Asimismo, el candidato ha puesto el foco en la situación de la sanidad pública y la vivienda en el conjunto de la comunidad, así como de la dependencia. "Queremos hablar por un lado, del miedo y la incertidumbre ante la posibilidad de no recibir una cita médica o de no poder pagar el alquiler. Y, por otro, de la voluntad de plantar cara al desmonte de derechos con esperanza", ha señalado.

"Esta campaña electoral no ha empezado todavía. Empieza esta noche a las 23,59 horas y, a partir de ese momento, empieza una campaña electoral en la que el pueblo andaluz va a dar un golpe encima de la mesa", ha subrayado García.

