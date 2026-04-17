Mapa de las afectaciones al tráfico por las obras para reducir el ruido en la variante de Marbella de la AP-7 - MINISTERIO

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras para reducir el ruido en el tramo de la variante de Marbella de la AP- 7, en la provincia de Málaga, lo que afectará la tráfico.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto de 13,1 millones de euros financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), han indicado en un comunicado.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico entre los días 19 y 24 de abril.

En concreto, de 22,00 a 08,00 horas, el corte de la salida 1043 en sentido Málaga; y de 08,00 a 10,00 horas, corte del carril derecho de la citada salida 1043 en sentido Málaga.

Al respecto, han precisado que se ha habilitado un itinerario alternativo para acceder a Marbella y a Ojén por la A-355 a través de la salida 1044 de la autovía en sentido Málaga, avenida Arias de Velasco, calle Serenata y avenida Duque de Lerma.