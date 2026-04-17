Montero irá a la comisión sobre la SEPI aunque afea al PP que "instrumentalice" el Senado "en plena precampaña" andaluza

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Pozoblanco (Córdoba). - PSOE-A

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que "irá" a la comisión de investigación creada en el Senado en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que ha sido citada a comparecer el próximo lunes, 20 de abril, si bien ha criticado la "instrumentalización" de dicha comisión de la cámara alta que, a su juicio, realiza el PP, que cuenta con mayoría absoluta en ella, citándola a acudir a la misma "en plena precampaña" de los comicios andaluces.

Así se ha pronunciado la candidata socialista y exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda en una atención a medios en Pozoblanco (Córdoba), y a preguntas de los periodistas después de que la Junta Electoral Central (JEC) archivara este pasado jueves una denuncia del PSOE andaluz en la que se suplicaba que la comparecencia de Montero en dicha comisión de investigación se suspendiera hasta después de la celebración de los comicios del 17 de mayo.

María Jesús Montero ha criticado que el PP la cite "en plena precampaña electoral cuando esa comisión de investigación no tiene fecha de finalización", de forma que la podían "haber citado en cualquier momento", y ha destacado que, de hecho, ya ha acudido a dicho órgano en su "etapa previa" como miembro del Gobierno.

De esta manera, la líder socialista ha subrayado que el "único interés" que tiene el PP al citarla tiene que ver con que "estamos en campaña electoral en Andalucía", y al respecto ha comentado que "no deben de ir muy bien las cosas para el Partido Popular cuando han tenido que volver a instrumentalizar el Senado" para hacerle "comparecer unos días antes de la campaña electoral, intentando como siempre sembrar dudas, bulos, mentiras respecto a actuaciones" de las que ella ya dio "cuenta, y en las que evidentemente ningún juzgado, ningún tribunal" le ha solicitado "nada, porque hay nada" de lo que ella tenga que "decir respecto a esta materia", ha remarcado.

En esa línea, Montero ha denunciado que el PP "está instrumentalizando desde la comisión del Senado" sobre la SEPI "hasta el Centra" --Centro de Estudios Andaluces, dependiente del Gobierno andaluz-- y "los organismos de la Junta de Andalucía para intentar trasladar, como siempre, un juego sucio" del que ella no va a "participar", según ha advertido.

"Iré a la comisión y a todos los lugares donde se me convoque, pero no voy a participar de ese debate de juego sucio que están intentando llevar a cabo, porque lo que se quiere es que no se hable de las políticas y de los problemas de los andaluces", ha aseverado Montero.

En ese punto, ha preguntado a los asistentes a esta convocatoria de medios de comunicación si "han escuchado hablar al presidente" de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de "algo relativo a la sanidad en Andalucía", o de cuestiones sobre vivienda o política educativa, y ha incidido en denunciar que en el PP "lo único que quieren practicar es ese juego sucio de intentar embarrar el terreno de juego", y que luego Juanma Moreno se dedique a "pasearse, mandando a segundos o terceros a que esté permanentemente criticando, llevando las mentiras al ánimo de los ciudadanos, hablando de las cosas de la política, en vez de hablar de la política de las cosas".

Montero ha opinado así que se debería de hablar de cuestiones como "qué necesitamos en Andalucía para que esas listas de espera" en su sanidad pública "no existan", o para que "no haya un cierre de aulas en la universidad pública", o "qué tenemos que poner encima de la mesa los responsables públicos para garantizar los servicios que van dirigidos a la cohesión social de los ciudadanos".

"De esto es de lo que yo quiero hablar, pero hay otros que lo que quieren es distraer la atención" con cuestiones como la de la referida comisión de investigación, ha lamentado la dirigente socialista.

