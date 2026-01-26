Agentes de Policía Nacional y Local de Benalmádena coordinan esfuerzos en materia de prevención de robos en domicilios

Agentes de Policía Nacional y Local de Benalmádena - POLICÍA

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes adscritos a la Policía Nacional y la Policía Local de Benalmádena (Málaga) han coordinado esfuerzos en las últimas semanas en un dispositivo conjunto que ha tenido como principal objetivo la prevención de robos en domicilios.

Para ello, efectivos de ambos Cuerpos han intensificado su presencia en puntos estratégicos de la localidad, con especial despliegue de patrullas en las urbanizaciones, han indicado en un comunicado.

Como balance del operativo, se han llevado a cabo 52 dispositivos estáticos de control en vía pública, identificándose a 560 personas, con 433 chequeos de vehículos y la práctica de cuatro detenidos --por diferentes causas, aunque no relacionados con delitos contra el patrimonio--.

En el dispositivo, iniciado las pasadas fiestas navideñas, han participado 250 agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos-Benalmádena, y de la Jefatura de Policía Local de Benalmádena, con una gran colaboración entre los efectivos de sendos Cuerpos.

La intensificación de la presencia policial en las calles del municipio ha traído como resultado "un descenso significativo en el número de denuncias interpuestas en comisaría por robos en domicilios".

Por último, han valorado que todo esto es reflejo de la gran colaboración que se lleva realizando entre ambos Cuerpos en los últimos años, que redunda en la seguridad de los ciudadanos y visitantes de Benalmádena.