Aguilar (PSOE) llama a movilización para "salvar servicios públicos" y "celebrar por fin el 17M el cambio" en Andalucía

La ministra y portavoz, Elma Saiz, participa en el acto de inicio de campaña del PSOE de Málaga junto al secretario general y candidato a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y candidato a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, ha pedido en el inicio de la campaña electoral "la movilización de la gente" y ha asegurado que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "es la única que puede garantizar el rescate de nuestros servicios públicos".

"Aquella gente que quiere salvar los servicios públicos tiene que activarse. Tenemos que movilizarnos y todos juntos el 17 de mayo celebrar por fin el cambio en Andalucía", ha asegurado Aguilar que junto con la ministra y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz; la portavoz del PSOE de Málaga y candidata, Ana Villarejo; y el portavoz socialista en la capital y candidato a las elecciones autonómicas, Daniel Pérez, han participado en la plaza de la Luz, en la capital, en el acto de inicio de campaña del PSOE de Málaga.

Asimismo, ha incidido en que se trata de una campaña "muy trascendente". "Estamos seguramente ante la campaña más relevante de los últimos años en Andalucía porque está en juego nuestro servicio público", ha apostillado.

"Los ocho años de gobierno de Moreno Bonilla han llevado a nuestra sanidad, a nuestra educación, el cuidado de nuestros mayores, la dependencia y también la vivienda a una situación de colapso, a una situación catastrófica", ha dicho y ha asegurado que "nunca se habían deteriorado tanto los servicios públicos y eso es lo que nos jugamos el 17 de mayo".

Aguilar ha dicho que "la gente tiene que entender que gran parte de los derechos que uno tiene en la vida cotidiana, las competencias las tiene las comunidades autónomas y, en este caso, la Junta de Andalucía". Por tanto, ha continuado, "si queremos tener una sanidad pública de calidad y que no dependa de si tienes o no una tarjeta de crédito con fondo el que te pueda atender un médico, tienes que optar por el cambio en Andalucía".

"Si quieres que la educación pública funcione y que tus hijos y tus hijas puedan tener esa educación pública y no ir hacia la privatización que está marcando el Gobierno de Moreno Bonilla, hay que optar por el cambio el 17 de mayo", ha sostenido.

Ha agregado que "si quieres que nuestros mayores y nuestros dependientes tengan unos cuidados, aquellos que merecen, aquellos que les reconoce la ley y que no tengan que morir lamentablemente en las listas de espera de la dependencia, el 17 de mayo hay que optar por el cambio". También, ha continuado, "si nuestros jóvenes quieren tener un proyecto de futuro con una vivienda digna tienen que optar también por el cambio el 17 de mayo".

"Ese cambio sólo se puede producir de la mano de María Jesús Montero porque es la única que puede garantizar el rescate de nuestros servicios públicos", ha subrayado.

Por último, Aguilar ha incidido en que el 17M "en realidad nos jugamos un referéndum en el que tenemos que optar o por la sanidad pública y de calidad que siempre hemos tenido los andaluces, de la que siempre nos hemos sentido orgullosos o por Moreno Bonilla" y ha añadido que "la mayoría de los andaluces y andaluzas, la mayoría de malagueños y malagueñas, quieren optar por el cambio el 17 de mayo".

PÉREZ: "QUEREMOS UN MODELO PARA AVANZAR Y ESA APUESTA ES CON MONTERO"

Por su parte, Pérez ha incidido en la "importancia" de la campaña electoral, que arrancan "desde el corazón de la ciudad de Málaga" en el barrio de La Luz. "Lo hacemos desde la calle, en un barrio, para decirle a los vecinos y a las vecinas la importancia que tienen estas elecciones", ha insistido.

Al respecto, ha agregado que "tenemos en juego el modelo que queremos para Andalucía y nosotros lo tenemos muy claro": "Queremos un modelo para avanzar y esa apuesta es con María Jesús Montero", ha apostillado.

Por otro lado, ha criticado que "Moreno Bonilla no ha hecho nada" en relación con la vivienda y ha destacado que ha sido el PSOE "desde el Gobierno de España, los socialistas con María Jesús Montero, los que hemos puesto en marcha este plan de vivienda". "Eso sí es apostar por la vivienda y no lo que está haciendo el Partido Popular con Moreno Bonilla y con De la Torre".

Por tanto, ha vuelto a reiterar que "nos jugamos los derechos básicos tan importantes como son la vivienda, la sanidad, los servicios básicos, la educación y todo ello es el compromiso que tiene María Jesús Montero". "Solo hay dos opciones o María Jesús Montero como presidenta o Moreno; y después de ocho años de Moreno ya está bien de sonrisas y de poca gestión". "Salimos a ganar, es el momento de María Jesús Montero y de que el PSOE gobierne en Andalucía", ha concluido.