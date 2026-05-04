Alba (Por Andalucía): "Vamos a meterle un subidón de impuestos a los millonarios para ampliar servicios públicos"

L candidato nº1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, y el secretario general de CCOO, Fernando Muñoz Cubillo, en rueda de prensa - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha asegurado que desde la formación "tenemos una cuestión que es clara, y es que los ricos y los millonarios tienen que pagar impuestos, no pueden tener barra libre en Andalucía". "Vamos a meterle un subidón de impuestos a los millonarios para ampliar nuestros servicios públicos, es de sentido común", ha apostillado.

El planteamiento ha sido presentado a CCOO, según ha explicado Alba, que ha remarcando su satisfacción en que "coincidimos prácticamente en el diagnóstico de la realidad que estamos viendo en la provincia de Málaga y en Andalucía, y en distintas propuestas para lo que nos une, que es la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras".

Ha señalado que "desde Por Andalucía nos preocupa el modelo que Moreno ha ido implantando desde el año 2018, donde a los ricos se les bajan los impuestos, donde se privatizan los servicios públicos y donde se les da vía libre a los especuladores y los grandes fondos de inversión para que hagan lo que quieran en la provincia de Málaga y en el resto de Andalucía. Lo que está llevando es a un deterioro en los servicios públicos y en la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras".

Alba ha remarcado que "el 1 de Mayo, el señor Moreno Bonilla estaba sentado con los grandes empresarios de Andalucía. Al final, muestra quién responde a quién; Moreno Bonilla hace el programa con los grandes empresarios andaluces y desde Por Andalucía, con los sindicatos y con los trabajadores y las trabajadoras".

"Moreno responde a un modelo que está vendiendo nuestra tierra y donde los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras los está convirtiendo en una mercancía", ha añadido.

Asimismo, el candidato de Por Andalucía ha criticado "como la sanidad, la educación o la dependencia se está vendiendo a grandes corporaciones" y ha criticado "la falta de planificación en política de vivienda en el sentido estricto del derecho y poner la vivienda como bien estratégico al servicio también de fondos de inversión y de fondos buitres".

Desde Por Andalucía, ha continuado, "queremos darle la vuelta y planteamos garantizar esos derechos sociales y esos servicios públicos que dan calidad a los trabajadores y a las trabajadoras tanto en Málaga como en el resto de Andalucía". Al respecto, ha detallado cómo será": "Haciendo que la riqueza se quede aquí".

El candidato de Por Andalucía ha subrayado que "Andalucía es una tierra rica y tiene recursos suficientes para que no vengan fondos de inversión, fondos buitres y se le ponga barra libre para que puedan hacer lo que quieran y llevarse nuestra riqueza y que la gente se esté buscando la vida para encontrar una vivienda".

"Nosotros planteamos que el 0,03% de los ricos, los millonarios, que hay en Andalucía, tengan que pagar, al menos, el 1% de la riqueza y dejarla aquí en Andalucía. Este dinero tiene que revertir en quien genera la riqueza; los trabajadores y las trabajadoras. Si los trabajadores no trabajan, no hay riqueza, el mundo no funciona, las cosas no funcionan. No es normal que un multimillonario pague lo mismo de impuestos que quien contribuye 60.000 euros al año", ha declarado.

Por último, Alba ha señalado que "es un auténtico disparate y muestra la Andalucía que Moreno está construyendo, que no tiene nada que ver con una Andalucía para los andaluces y las andaluzas, para los malagueños y las malagueñas". "Desde Por Andalucía lo tenemos claro, hacen falta servicios públicos y queremos implantar un modelo donde los ricos paguen y donde los trabajadores se beneficien", ha concluido.

PLANIFICACIÓN

Por su parte, CCOO ha exigido "una planificación urgente de la vivienda y la movilidad para frenar la precariedad laboral en la provincia".

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha criticado que "no podemos estar en la disyuntiva de salario o vivienda porque el salario no puede pagar la vivienda especulativa".

Así, CCOO ha trasladado "la urgencia de abordar la crisis habitacional que asfixia al conjunto de la provincia, especialmente en la capital y la Costa del Sol". En estas zonas, ha dicho, "se concentra más del 80% de las trabajadoras y los trabajadores malagueños, quienes sufren graves problemas para acceder a una vivienda digna".

Cubillo ha señalado que "hay que planificar esas viviendas temporales para quien quiere trabajar y la economía malagueña lo necesita urgentemente". Además, ha alertado de que "el incremento de los precios impide que incluso las personas con contratos indefinidos puedan costearse un hogar".

Asimismo, el sindicato ha criticado que "la riqueza generada en la comunidad autónoma no repercute en el bolsillo de la ciudadanía andaluza". En este sentido, ha lamentado que se pretenda excluir a trabajadores extranjeros de dicho reparto y ha criticado que "la riqueza que creamos los malagueños se va fuera de Málaga".

En materia de infraestructuras, el sindicato ha advertido de que la movilidad colectiva "es una asignatura pendiente cuya competencia recae en el Gobierno andaluz".

Por último, el secretario general de CCOO de Málaga ha reclamado "políticas de choque contra la siniestralidad laboral ante el crecimiento de los accidentes mortales. Ha denunciado que esta accidentabilidad es fruto de la negligencia empresarial y ha exigido a la Junta de Andalucía una actuación contundente para frenar las enfermedades profesionales".