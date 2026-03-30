Alcalde de Málaga cree que casi no habrá incidencia en Semana Santa por AVE directo: "El tiempo nos acompaña muy bien"

Antonio Banderas ejerce como capataz en la estación de penitencia de la Cofradía de Lágrimas y Favores en Málaga, el 29 de marzo de 2026. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este lunes que "al final no va a haber casi incidencia" durante esta Semana Santa debido a la falta de AVE directo con Madrid porque "el tiempo nos acompaña muy bien".

De la Torre ha aludido a los primeros datos de las Oficinas Municipales de Turismo, que arrojan un Domingo de Ramos "positivo": "Es un indicador, lo importante será luego la ocupación hotelera, pero me da la impresión que no habrá prácticamente incidencia, o sería mínima".

Así lo ha señalado De la Torre, que ha vuelto a ser preguntado por las declaraciones del ministro Óscar Puente y por la petición de dimisión por parte del Pleno del Ayuntamiento, punto en el que ha recordado que la moción que presentó el grupo 'popular' "no hablaba de la dimisión del ministro".

"Había otra moción de otro grupo --Vox donde sí se pedía esa dimisión-- y ocurre que el día previo, en el Congreso volvió a estar crítico --el ministro--, descalificando los medios de comunicación, los profesionales", ha explicado De la Torre, que ha incidido en que "eso fue el tema que motivó que nuestro grupo viera posible el apoyo a esa otra moción".

"Creo que cualquier ministro, cualquier autoridad, debe ser respetuoso con los medios de comunicación, respetar su libertad de expresión, su independencia, que es la garantía de una sociedad democrática", ha apostillado.

Asimismo, De la Torre ha incidido en que "me he pronunciado con respeto siempre" y ha vuelto a incidir en que "lo que sí ha echado de menos en el Ministerio y en Adif es mayor transparencia, mayor rapidez en la información".

"Cuando hay un tema que se sabe que puede ocurrir, que eso va a tardar más que lo de Adamuz (Córdoba) en recuperar la normalidad; poder precisar una horquilla de tiempo más exacta", ha indicado, al tiempo que ha añadido que así tanto el mundo público como el privado se podría "preparar" para ello, "hacer publicidad, por ejemplo".

Al respecto, ha detallado que para la Semana Santa se hubiera hecho: "Lo hemos intentado en Madrid ahora, hace unos días, y el Ayuntamiento de Madrid sus mupis están ya ocupados, pero si lo hubiéramos planteado hace un mes, si esto se hubiera podido saber, a mitad de febrero, ya era diez días después de la caída del muro y la invasión de las vías por la tierra y por el propio muro, pues seguramente hubiera habido más posibilidad de hacer esa reacción".

"Al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien", ha pronosticado De la Torre, ya que "la gente que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno, pues hace el esfuerzo de venir, aunque sea tardando más". "Creo que, en ese sentido, la incidencia será mínima".

De la Torre, que ha aludido a datos de consultas de información en las oficinas de turismo municipales en comparación con el año anterior, ha dicho que el Domingo de Ramos ha sido "bueno". "La comparación nos da negativo brevemente de viernes y sábado, pero bastante positivo el domingo, que es mucho más importante". Por lo cual, ha agregado, "el balance total es relativamente positivo, incremento del número de consultas".

El alcalde de la capital malagueña ha dicho que eso "es un indicador, lo importante será luego la ocupación hotelera; pero me da la impresión que no habrá prácticamente incidencia, o sería mínima, mínima".

Cuestionado, por otro lado, por las cifras de pérdidas que se han dado anteriormente, De la Torre ha explicado que fueron dadas por los empresarios, que "muchas veces, desde el mundo empresarial, ven los temas, no digo con más pesimismo, pero se plantean las cosas como más preocupantes".

"Lo que planteé justamente en esa moción, a la cual me he referido, es que si hay pérdidas, se puedan acoger, los que tengan esas pérdidas, a los mismos apoyos que se acogen los que han tenido pérdidas o daños con motivo de las borrascas que ha habido", ha explicado De la Torre, que ha sostenido que todo ello, "con independencia de que ese muro tenía que ser vigilado, es un tema técnico que deben ellos ver y aprender, porque una entidad como Adif que tiene tanta infraestructura en España, casos como este puede haber muros así planteados".