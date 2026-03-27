El alcalde de Málaga justifica el acuerdo de pleno sobre dimisión de Puente: "No creemos que sea forma de comportarse"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el pleno del mes de marzo. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que la postura del Pleno del Consistorio, que aprobó por mayoría pedir la dimisión del ministro Óscar Puente, "fue en la línea de que el ministro ha tenido unas palabras muy descalificadoras a los medios de comunicación de Málaga y ha reiterado en esa línea" y "no creemos que sea el papel y la forma de comportarse de un ministro en relación a los medios de comunicación".

Así lo ha señalado De la Torre, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha sido cuestionado por las alusiones del ministro Óscar Puente.

En relación con la gestión de las obras en el talud de Álora (Málaga), que mantiene cortada la alta velocidad directa con Madrid, el alcalde ha dicho ser "testigo" de que se está haciendo un "gran esfuerzo", como pudo comprobar tras visitar las obras a principios de marzo, pero ha vuelto a reiterar que "he echado de menos, y lo he dicho con claridad, que desde el principio no se hubiera estudiado bien cuánto tiempo se iba a tardar, con un margen de dos días más, dos días menos, tres días más, menos, pero para poder tomar medidas que compensaran ese retraso" ya que para ir a Madrid hay que desplazarse en autobús hasta Antequera, lo que aumenta el tiempo del viaje.

A juicio del regidor, "ese tiempo motivaría, si se hubiera sabido en su momento, hacer unas campañas que ahora es muy difícil organizarlas". Ha recordado que han pedido "colaboración al Ayuntamiento de Madrid y los medios que ellos tienen" aludiendo, entre otros, a la utilización de muppis, pero "los tienen ocupados, lógicamente".

Ha lamentado no haberlo sabido desde el principio, a los pocos días, con "una previsión, un calendario de desarrollo de obra con una transparencia mayor, una información mayor, gráfica inclusive". De hecho, ha señalado que "les sugería a los de Adif que hicieran una información gráfica de la situación, estoy hablando del 1 de marzo, para que hubiera una mentalización y el propio sector turístico y las administraciones de aquí, en el ámbito local, hubiéramos podido hacer esa campaña de compensación".

"Tratamos de que la Semana Santa sea el mayor éxito posible a pesar de este hecho, pero alguna pequeña bajada va a haber en la ocupación de hoteles, eso es evidente", ha reconocido De la Torre, que ha añadido que "cualquier campaña hubiera ayudado" y "eso es una manera de colaborar".

De la Torre ha incidido en que "la colaboración por parte de ellos es información para que nosotros pudiéramos poner una línea de colaboración, que es el planteamiento al cual me gusta estar siempre, en la seriedad y en la moderación, obviamente".

Cuestionado, en concreto, si han criticado que no ha habido colaboración por parte del Ministerio, De la Torre ha incidido en que "el ministerio es responsable de cómo se puede recuperar esa normalidad, es saberlo ellos bien y decirlo".

"Si no lo han sabido bien, malo, porque no han sabido gestionar, no han tenido entonces el asesoramiento técnico necesario para poder dar información. Y si lo sabían y no lo han dicho, peor, porque tiene que haberlo dicho para que todos lo supiéramos, del sector público y privado de aquí", ha abundado. Para De la Torre, "han tenido como miedo de decirlo, es absurdo. La postura nuestra es de colaborar, como siempre".

Por otro lado, sobre los trabajos, ha dicho que no le da la impresión, tras los contactos, de que los trabajos se retrasasen más de la última fecha dada: "Trataré de estar lo más al día posible, porque eso es importante saberlo, a efecto, insisto, en las campañas necesarias que compensen esa tardanza mayor" del trayecto. Por último, De la Torre ha dicho comprender que la gente "este inquieta" y "nerviosa" con esta situación.