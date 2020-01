El alcalde de Málaga traslada a los diputados del PP los asuntos más prioritarios para la capital en esta legislatura

Publicado 16/01/2020 14:05:49 CET

Dispuesto a mantener reuniones con parlamentarios de otros partidos y Montesinos asegura que trabajarán con "lealtad" a toda la provincia

MÁLAGA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo solicitada por los tres diputados del PP por Málaga en el Congreso, Pablo Montesinos, Carolina España y Mario Cortés, a los que ha trasladado los asuntos más prioritarios para la ciudad en esta legislatura que se inicia tras conformarse el Ejecutivo central.

Abastecimiento de agua, preparar a la ciudad ante inundaciones, la mejora de los paseos marítimos de la capital, la vía perimetral de Málaga, el acceso norte al aeropuerto, el eje litoral y el ferrocarril de la costa son algunos de los asuntos a los que se ha referido el regidor malagueño, quien ha apuntado que estaría "encantado" de recibir a los parlamentarios de otros grupos en la Cámara Baja, independientemente de colores políticos: "Lo importante es Málaga".

De la Torre, acompañado por la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, y el viceportavoz y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha pasado revista a temas que "pueden ser objeto de impulso y de avance en los próximos años". Así, ha apuntado que al pasado pleno del 31 de octubre de 2019 se presentó un documento "con los temas que preocupan a la ciudad", algo que, ha recordado, suelen hacer antes de cada convocatoria electoral.

Entre los asuntos destacados por el alcalde está el abastecimiento de agua, asegurando que es un tema no sólo del Gobierno central sino de la Junta de Andalucía, con la que ya se trabaja al respecto. También ha incidido en que la ciudad debe ser "más sólida en caso de lluvias intensas, con capacidad de aguantar lluvias de un litro por minuto y que no sufra". "Hay que hacer obras en ese sentido; no hay que esperar a que ocurra una catástrofe y nos gustaría abordar esta cuestión con el Gobierno central", ha sostenido De la Torre.

Otros asuntos son la mejora de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo, mostrándose dispuesto a colaborar con el Gobierno central en las obras para impulsarlo; en los Baños del Carmen, advirtiendo de que la actuación marítima debe ser "ambientalmente sostenible"; actuaciones pendientes en el paseo marítimo de poniente, defender bien la zona de Guadalmar, que suele resultar afectada en cada temporal, etcétera.

La movilidad es otra de las cuestiones prioritarias para De la Torre, quien ha recordado la vía perimetral y el estudio realizado y presentado a los gobiernos de PP y de PSOE cuando estaba en funciones: "El actual tiene que impulsarlo, apostando también por la colaboración privada para que no se sature la ronda".

El ferrocarril de la costa, "que interesa a toda la provincia"; el eje litoral, "que necesitará del Estado, la Autonomía y los fondos europeos porque tiene un componente grande de sostenibilidad ambiental", potenciar el transporte publico en los intercambiadores modales en la zona de Vialia y Plaza de la Marina; etcétera.

Según De la Torre, un tema del que "inevitablemente hay que hablar es el de las viviendas en alquiler", demandando una "política potente" en este sentido. Ha recordado que en España "se han hecho pocas y tenemos que procurar que todas las administraciones sumen actuaciones en esa línea". Empleo, innovación, empleo, formación profesional, educación, etcétera, son otros asuntos prioritarios para el alcalde de la capital.

Por su parte, el diputado malagueño y vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha incidido en que salen de la reunión "con la agenda de Málaga capital para el Congreso de los Diputados".

Así, ha asegurado que los tres diputados del PP defenderán los intereses "de todos los malagueños", de manera que se les trate "exactamente igual que a otros ciudadanos". En este punto, el dirigente 'popular' ha aludido a la negociación de Pedro Sánchez para acceder a La Moncloa y ha trasladado a la ciudadanía que su partido "va a evitar a toda costa que un malagueño sea menos que un ciudadano de Gerona o de Barcelona".

"Vamos a defender con uñas y dientes la igualdad de todos los españoles. Los tres diputados van a defender a todos con independencia de a quién hayan votado porque cuando defendemos infraestructuras, como el acceso norte o el paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo defendemos a todos, con independencia del color político; pese a que el PSOE de Málaga haya avalado el acuerdo con los independentistas catalanes", ha sostenido Montesinos.

Así, ha subrayado que los tres diputados de su formación trabajarán "con absoluta lealtad a las instituciones, a los ciudadanos y vamos a mantener una interlocución fluida con los ayuntamientos de la provincia", mostrándose a disposición de todos los municipios de la provincia.