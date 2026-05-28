Alejandro Pascual, nuevo alcalde de Villanueva del Trabuco (Málaga)

Alejandro Pascual, nuevo alcalde de Villanueva del Trabuco, ha recibido la vara de mando municipal de manos del socialista Juan Luis Gallardo - PP DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Alejandro Pascual (PP) es desde este jueves alcalde de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco en sustitución de Juan Luis Gallardo en virtud del pacto de alternancia alcanzado tras las elecciones municipales de 2023.

Pascual ha prometido el cargo tras obtener los votos a favor de los cuatro concejales socialistas y los tres 'populares', frente a los seis votos del candidato del partido independiente Trabuco Sí, José María García.

Al pleno y acto de investidura celebrado en el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco han acudido autoridades como el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado; y el secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz en funciones y secretario general del PP de Málaga y José Ramón Carmona.

También los alcaldes de Antequera, Manuel Barón; Torremolinos, Margarita del Cid, Archidona, Juan Manuel Almohalla; Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos; Cuevas de San Marcos, José María Molina, y Cañete La Real, Andrés Morón, así como el delegado provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Antonio García Acedo.

Durante el pleno, Pascual ha asegurado que "hoy continua el proyecto de un pueblo entero" y ha prometido seguir trabajando "sin descanso por el desarrollo, el progreso, el empleo y las oportunidades" de Villanueva del Trabuco y gobernar "para todos los vecinos colaborando con todas las instituciones y entidades, tendiendo una alfombra a las inversiones y proyectos que se van a desarrollar en nuestro pueblo".

"Para mí esto no es un cargo, es una responsabilidad y el mayor honor de toda mi vida", ha apuntado Pascual tras recordar que "han venido a trabajar y dejarse la piel para poner el nombre de Villanueva del Trabuco en lo más alto".

En esta misma línea ha agradecido el apoyo recibido y ha expresado que afronta este año como alcalde "con el máximo respeto al cargo y con el mismo compromiso que me ha llevado siempre por bandera".

Villanueva del Trabuco llega a este relevo con varios proyectos vinculados al desarrollo económico local, especialmente en torno al polígono industrial 'El Polear', así como con iniciativas relacionadas con el turismo de naturaleza, el medio ambiente, la agricultura y la mejora de servicios municipales.

Para el PP de Málaga, la investidura de Pascual supone "un hito político e institucional" en la comarca de Antequera y refuerza su presencia municipal en el interior de la provincia.

Pascual ha recibido la vara de mando municipal de manos del socialista Juan Luis Gallardo, quien había presentado su renuncia el pasado 22 de mayo. El relevo responde al acuerdo de gobierno alcanzado tras las elecciones municipales de 2023, que fijaba tres años de mandato socialista y el último para 'los populares'.

Por su parte, el concejal de Trabuco Sí, José María García Campos, ha afeado al nuevo alcalde que no sea de Villanueva del Trabuco "todos sabemos que no podrá decir que es un orgullo ser alcalde de su propio pueblo", ha afirmado y ha apuntado que todo "fue un pacto de sueldos y sillones en el que se ha priorizado el interés personal al interés del pueblo".