El almirante Juan Rodríguez Garat protagoniza este jueves una nueva cita del ciclo ‘De Gálvez 250’ en La Malagueta

El almirante Juan Rodríguez Garat protagoniza una nueva cita del ciclo 'De Gálvez 250' en La Malagueta - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) - El almirante Juan Rodríguez Garat protagonizará este jueves 16 de abril a las 18,30 horas en el Centro Cultural La Malagueta una nueva sesión del ciclo de conferencias 'De Gálvez 250'.

La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo, ha informado la Diputación de Málaga en un comunicado. La conferencia se enmarca en esta iniciativa cultural impulsada por The Hispanic Council junto a la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemorará el próximo 4 de julio de 2026.

El proyecto tiene como objetivo acercar al público la dimensión histórica, cultural y política del papel desempeñado por España, y especialmente por Málaga, en este proceso histórico, así como proyectar internacionalmente un legado compartido que sigue siendo clave para entender las relaciones entre ambos países.

La intervención de Juan Rodríguez Garat aportará una perspectiva singular al ciclo, combinando el análisis histórico con una visión estratégica contemporánea desde su amplia experiencia en el ámbito de la defensa y la seguridad internacional.

Almirante de la Armada española, Rodríguez Garat ha desempeñado algunas de las responsabilidades más relevantes dentro de la estructura militar, entre ellas la de Almirante de la Flota, desde la que tuvo bajo su mando todos los medios humanos y materiales de la Fuerza de la Armada.

Su trayectoria profesional incluye más de 24 años embarcado, ocho mandos de mar y participación en operaciones internacionales en el marco de la OTAN y de la Unión Europea, como la Operación Atalanta, además de una destacada labor en el ámbito académico y estratégico.

En palabras del propio almirante, "la historia compartida entre España y Estados Unidos ofrece claves fundamentales para comprender el presente y anticipar los desafíos del futuro. Iniciativas como este ciclo permiten conectar ese legado con una reflexión estratégica sobre el papel de España en el mundo".

REIVINDICAR EL LEGADO CON VOCACIÓN INTERNACIONAL

El ciclo 'De Gálvez 250' sitúa en el centro del debate público la figura de Bernardo de Gálvez, militar y político malagueño cuya contribución fue decisiva en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y símbolo del vínculo histórico entre ambos países.

A través de este programa, Málaga reivindica su lugar en ese proceso histórico y refuerza su proyección internacional como espacio de reflexión cultural en el marco de esta efeméride global.

El ciclo reúne a historiadores, académicos y expertos de reconocido prestigio en una serie de seis conferencias que se celebran entre abril y julio en distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

El presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, ha subrayado que "este ciclo representa una oportunidad para situar en el centro del debate público una realidad histórica incuestionable: la profunda conexión entre España y Estados Unidos desde el origen de la nación americana. La figura de Bernardo de Gálvez nos permite proyectar esa relación con ambición hacia el presente y el futuro".

Asimismo, ha destacado que "la participación de perfiles como el del almirante Rodríguez Garat enriquece el ciclo con una visión contemporánea que conecta la historia con los grandes retos estratégicos de nuestro tiempo".