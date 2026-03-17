Alta velocidad, gestión del Patronato de Recaudación y defensa del campo, a debate en el pleno de Diputación de Málaga

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MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recuperación de la alta velocidad directa de Málaga y Madrid, la gestión del Patronato de Recaudación y la defensa del campo andaluz frente al acuerdo con Mercosur irán a debate en el pleno de Diputación, que se celebra este miércoles.

Así, las mociones urgentes de PP y Vox versarán sobre la situación de la conexión del AVE directo. En concreto, el vicepresidendente de la Diputación y portavoz del grupo provincial 'popular', Cristóbal Ortega, ha incidido en que el retraso en las actuaciones "ha generado una enorme preocupación en los sectores estratégicos de la economía provincial", especialmente en el turístico: "Se están generando graves consecuencias económicas en uno de los momentos más importantes en el calendario malagueño".

También ha dicho que "las máquinas están trabajando", pero, a su juicio, lo hacen "a un ritmo por debajo de lo que necesita la provincia" y ha aludido a las declaraciones del presidente de Adif, que "no trajo buenas noticias y lo que sí informó es que mínimo hasta final de abril no empezarán a circular los trenes y con total normalidad hasta finales de año", lo que ha tachado de "auténtica barbaridad, condena a la provincia, un castigo más del Gobierno de Sánchez y Montero a nuestra provincia, a nuestra economía y al desarrollo y al futuro de Málaga".

En la moción, etre otros puntos, el PP insta al Ejecutivo a adoptar "todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos y restablecer lo antes posible la conexión directa" con "todas las garantías de seguridad para los pasajeros pero también para los trabajadores".

Asimismo, piden que el Gobierno "informe de manera transparente y periódica de las circunstancias de los trabajos y sobre todo los plazos previstos", así como un plan integral de inversiones en infraestructura ferroviaria, que se refuercen inversiones, y un correcto mantenimiento, entre otras.

Por su parte, el portavoz del grupo provincial de Vox, Antonio Luna, ha incidido en que la moción de su grupo reclama la adopción "inmediata de medidas urgentes" de compensación para los sectores económicos afectados y ha reiterado que la situación "está causando un grave perjuicio económico, turístico y laboral a la provincia".

Luna ha dicho, tras conocerse los nuevos plazos, que "los malagueños están indignados porque este Gobierno les ha traicionado". "Cuatro plazos incumplidos, cuatro mentiras, cuatro veces que este Gobierno ha engañado a los malagueños y finalmente les ha traicionado dejándoles toda Semana Santa sin conexión de alta velocidad". "Los daños son irreparables", ha apostillado.

Ha agregado que son "más de 1.300 millones de euros perdidos, más de 1.300 empleos destruidos, 1.300 familias que no van a tener un empleo esta Semana Santa y todo por la negligencia política de un gobierno que parece empeñado en asfixiar a la provincia", ha criticado.

"El Gobierno ha abandonado a los trabajadores, ha fallado también a los autónomos y a empresas, les ha castigado con un desprecio absoluto que no se merecen", ha avisado y ha preguntado que "¿Cuántos empleos tiene que destruir este Gobierno para que alguien asuma la responsabilidad? ¿Cuántos empresarios o autónomos tienen que acabar en la ruina para que alguien dimita?".

Por lo tanto, Vox exige "compensaciones urgentes y beneficios fiscales para todo el sector afectado" y también la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, a quienes considera responsables "de esta negligencia política histórica con la que han traicionado a los malagueños".

PATRONATO Y MERCOSUR

Por su parte, el diputado del PSOE Miguel Espinosa ha detallado la moción urgente de su grupo sobre la "caótica gestión en el Patronato de Recaudación Provincial", detallado que este organismo, "está sumido en un auténtico caos que nunca, desde su constitución, se había visto una cosa igual".

Ha detallado que la situación "viene motivada por el cambio de programa informático que se produjo a principios de 2024 y que hasta día de hoy, en 2026, estamos viendo que sigue siendo un auténtico caos organizativo por parte del patronato".

Al respecto, ha agregado que ello "está afectando a la reputación de este organismo". También ha advertido de que "no son errores puntuales, sino que se están produciendo en los dos últimos años" y, tras criticar la externalización del servicio, ha pedido "tomar medias cuanto antes".

Entre otros puntos de la moción están instar a la presidenta del Patronato de Recaudación Provincial y al equipo de gobierno de la Diputación a informar con carácter urgente a los ayuntamientos de la provincia sobre la situación actual del sistema informático del Patronato de Recaudación, detallando las incidencias producidas, las medidas adoptadas para su corrección y el calendario previsto para la plena normalización del servicio.

Por su parte, el portavoz del grupo provincial Con Málaga, Juan Márquez, ha detallado la moción urgente para defender el campo andaluz frente al acuerdo con Mercosur, que considera un "ataque directo al sector primario y atropello a los principios democrácticos de la UE".

"El acuerdo nos enfrenta a una competencia desleal de manual", ha señalado el diputado de la confluencia de izquierdas y ha advertido de que es "inaceptable que se esfuerce la entrada en vigor provisional sin esperar el pronunciamiento del Tribunal ni la ratificación definitiva de la Eurocámara".

Por ello, entre los puntos de la moción están instar a "ratificar nuestra oposición al acuerdo por ser una amenaza a la soberanía alimentaria y al medioambiente"; pedir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que deje de ser un comentarista y actúe"; y reclamar "una política agraria común fuerte, que establezca topes por arriba para proteger a los pequeños y medianos productores".

"No podemos permitir que el vaciado de nuestros pueblos se acelere por intereses económicos lejanos. Defender el campo es defender a Málaga, es defender nuestra economía y nuestro futuro", ha concluido.

Por parte del PP, también entre las mociones al pleno está, según ha informado el diputado Luis Rodríguez, la que pide la implantación de un régimen especial de exención del IVA para autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, en cumplimiento de la directiva (UE) 2020/285 del Consejo.

Así, instan al Gobierno a implementar este régimen "de forma eficaz, garantizando una reducción real de las cargas administrativas y fiscales para los trabajadores autónomos y pequeños negocios, mediante procedimientos claros, sencillos y accesibles".

"Esto que le pedimos al Gobierno no es ningún truco fiscal ni ninguna irregularidad, es precisamente todo lo contrario", ha dicho y ha explicado que "cumpliendo con esta directiva, dejaríamos de ser el único país de la Unión Europea que no ha incorporado este régimen especial para autónomos y pequeñas empresas, con el consiguiente grave comparativo que ello conlleva para nuestros autónomos".

Por su parte, desde el PSOE, la diputada Toñi García ha informado sobre otra de las mociones relativa a la ubicación del proyecto 'La Joya H2' en la zona sur del Torcal de Antequera.

"Con esta moción, rechazamos la ubicación actual de este proyecto por su incompatibilidad en la protección ambiental, patrimonial e hídrica de nuestro entorno", ha añadido y ha incidido en "hacer una transición energética de forma planificada, ordenada, responsable y compatible con el medioambiente". En definitiva, en este caso, "esta planta de hidrógeno verde debe ir siempre de la mano de la protección de nuestro patrimonio natural, cultural y productivo", ha concluido.

Por otro lado, otra de la mociones que ha presentado Vox pretende "prohibir el acceso con el rostro cubierto a todos los edificios e instalaciones de la Diputación de Málaga". "Es una norma muy sencilla, una norma de sentido común", ha señalado.