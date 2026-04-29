Alumnos, padres y técnicos de Escuelas Deportivas de fútbol de la Diputación participarán en talleres valores en juego

Vicepresidente de la Diputación y diputado de Deportes, Juan Rosas, presenta la tercera edición de los talleres Valores en Juego, junto con el especialista en entrenamiento personal Kiko Vegas - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol de 12 municipios, sus familiares y técnicos, participarán en la tercera edición de los talleres Valores en Juego de la Diputación de Málaga, con el objetivo de incorporar formación en valores de forma transversal, como el respeto, el compañerismo, la responsabilidad, la igualdad y el juego limpio en la práctica deportiva, entre otros. En total se beneficiarán más de 800 personas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha explicado que esta formación "se llevará a cabo una vez más con metodologías activas, participativas y dinámicas, de forma que de mano de expertos en la materia interiorizarán estos valores asociados al deporte tan importantes".

En la presentación se ha contado con la participación del especialista en entrenamiento emocional Kiko Vegas y del concejal de Deporte de Benahavís, Luis Feito.

Rosas ha incidido en la idea de que los "niños y niñas practiquen deporte de forma constructiva y que se utilice de forma educacional y formativo". "Es fundamental que conozcan el valor del respeto a la norma, al reglamento y al conjunto arbitral, así como hacerles ver que el arbitraje puede ser una salida profesional", ha añadido.

Por su parte, Kiko Vegas ha explicado "que más del 60% del éxito de un deportista no está ni en sus manos ni en sus piernas, sino que está en su cabeza". Por ello, ha agradecido a la Diputación de Málaga esta iniciativa.

En estos talleres "vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la inclusión en el deporte, con la comunicación eficaz entre entrenadores, madres, padres y deportistas; los valores humanos, y al margen de todo esto les vamos a dar herramientas prácticas para que crezcan el deporte y la vida", ha añadido.

Asimismo, el concejal de Deporte de Benahavís, Luis Feito, ha informado de que es el primer año que participan en este programa y que el Ayuntamiento considera esta iniciativa "muy sana y educativa, que les ayudará a los deportistas a crecer educativamente y como personas".

Las actividades se desarrollarán en dos niveles. El primero, 'Fundamentos para crecer en el deporte' en el que se incidirá en asuntos como la gestión del éxito, la frustración y el concepto de fracaso; toma de decisiones ante la posible profesionalización temprana y cualidades del buen deportista. Para ello, se contará con Kiko Vegas, además de un árbitro deportivo y un psicólogo deportivo.

El exdeportista profesional Kiko Vegas, con una experiencia de 25 años como entrenador, será el encargado de trabajar aspectos relacionados con la motivación, el desarrollo personal y la mejora del rendimiento desde una perspectiva educativa.

Por otra parte, un árbitro colegiado aportará una visión normativa y ética del deporte, fomentando el respeto a las reglas, la comprensión del rol arbitral y los valores asociados al juego limpio. El psicólogo deportivo será el responsable de abordar aspectos emocionales y conductuales, tales como la gestión de la frustración, la presión competitiva y el desarrollo de habilidades psicológicas aplicadas al deporte.

El segundo nivel: 'Avanzamos juntos', es para aquellos municipios que ya participaron en el primero y desean continuar en el programa. Será un espacio de reflexión, análisis y propuestas de mejora del deporte base, que incluirá un coloquio junto con el coach deportivo para compartir experiencias, inquietudes y propuestas de mejora para las Escuelas Deportivas.