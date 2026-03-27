Los análisis de aguas realizados por el Ayuntamiento de Torremolinos garantizan el baño en la playa de Los Álamos

Archivo - Imagen de una playa. - EUROPA PRESS - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Los análisis de calidad de aguas realizados por el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), a través de la Delegación de Medio Ambiente, permiten levantar la recomendación que se dio de evitar el baño en el extremo más oriental de la playa de Los Álamos, como medida preventiva tras comunicación recibida de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a consecuencia de una incidencia en el litoral colindante de Málaga.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han precisado que estos análisis se incluyen en el marco del protocolo de vigilancia establecido por el Real Decreto 1341/2007 y los resultados de los mismos permiten "garantizar que las aguas de esta playa son aptas para el baño, al haberse restablecido los niveles de concentración habituales de los parámetros microbiológicos".

La recomendación se producía el pasado martes 25 de marzo tras una incidencia de estos parámetros detectada en el litoral del municipio de Málaga y originada por la rotura de varias conducciones de saneamiento a finales de diciembre tras la crecida del río Guadalhorce, cuya reparación se encuentra en ejecución.

Todo apunta a que en los resultados de las muestras que en su momento llevaron a tomar esta medida tuvieron influencia factores como los temporales de levante que provocaron la suspensión de sedimentos.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han mantenido y mantienen la coordinación y comunicación constante con el de Málaga y la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía e intensificará los controles habituales para garantizar la salubridad y seguridad en la playa, han concluido.