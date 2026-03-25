Por Andalucía afea falta recursos para alumnos con necesidades especiales del CEIP Miguel de Cervantes de Ronda (Málaga)

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, y la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), Fran Sancho. - POR ANDALUCÍA

RONDA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha manifestado tras mantener una reunión con el AMPA y padres y madres con niños con necesidades educativas especiales del centro educativo Miguel de Cervantes de Ronda que "estamos sorprendidos de las cifras que nos han dado. Hablamos de un colegio con 405 alumnos, de los cuales, 65 están diagnosticados con algún tipo de necesidad educativa especial".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Alba ha matizado que "podrían ser más porque aún hay alumnos que no están diagnosticados, por lo que la reivindicación de que existe una falta de profesionales para esos niños que nos hacen tanto padres y madres como el AMPA es de sentido común", al tiempo que ha advertido que se trata de "algo muy preocupante cuando se tiene un hijo con necesidades especiales, ya que la reivindicación es que tu niño tenga un desarrollo digno en su educación como cualquier otro niño"

"Por tanto, de lo que hablamos es de la necesidad que existe de que todas y todos los niños y niñas de este colegio, de manera digna, tengan profesionales para que esos niños puedan desarrollarse de manera digna. Es decir, igualdad de oportunidades a la hora de la integración en el sistema educativo, independientemente de las características de cada niño", ha afirmado Alba.

El candidato de Por Andalucía ha señalado que "la cuestión fundamental aquí es la falta de recursos y de profesionales que tiene el colegio público Miguel de Cervantes. Esto no es un caso aislado, es una cuestión estructural de un modelo que impulsa el Gobierno de Moreno y la Junta de Andalucía", mientras que ha considerado que "esta es la realidad que nos estamos encontrando en toda Andalucía y en la mayoría de colegios de la provincia de Málaga".

"Desde por Andalucía reivindicamos un sistema público educativo integral donde no deje a ningún niño atrás. Y esto es una cuestión de posición política, de qué modelo de sociedad quieres construir", ha declarado el candidato de Por Andalucía en Málaga.

"Se puede construir un modelo de sociedad donde los sectores más vulnerables no tengan derecho a un desarrollo de su vida de manera digna, o tenemos un modelo de sociedad en Andalucía donde seamos capaces de conjurarnos para que, desde lo público, todo el mundo tenga el mismo derecho y las mismas oportunidades para poder desarrollar la vida de manera digna", ha agregado.

Al hilo, Alba ha señalado que "la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por la educación inclusiva es nefasta, porque no la entiende como un proceso integral, estructural, de integración de todas las niñas y niños de Andalucía, sino que lo entiende como si estos niños fueran de segundo rango".

En este sentido, ha asegurado que "el modelo de Moreno está multiplicando este tipo de modelos hacia todo lo que tiene que ver con el servicio público, no solamente con la educación ni con los niños de necesidades especiales, sino también lo está trasladando a la sanidad, a los servicios sociales, etcétera, porque el modelo que está fomentando Moreno es hacer negocio de todo".

Por estos motivos, el candidato de la coalición de izquierdas ha criticado que "la mayoría de madres y padres con hijos con necesidades educativas especiales no ven solventada la necesidad de apoyo ni de recursos por parte de lo público y terminan yendo a los sectores privados a dejarse la pasta para que los niños, de manera inmediata, como es lógico y normal, tengan esas herramientas para poder desarrollarse de manera digna su propia educación y además en edades tan tempranas".

Asimismo, Alba ha subrayado que "ahora mismo, en la educación con necesidades especiales están faltando profesionales de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y personal técnico de integración social". Esta circunstancia, según ha apuntado, "multiplicado a todo el servicio público, lo que está dejando es una Andalucía de la ley de la selva, que es el sálvese quien pueda. Si tienes pasta, tiras hacia adelante y si no tienes dinero, te quedas atrás".

"Estamos hablando de la ley de la selva porque aquí parece que a lo que nos quiere llevar Moreno es una Andalucía en la que una minoría está en un resort viviendo estupendamente porque tiene recursos para vivir con tranquilidad, y existe una mayoría donde tenemos que estar siempre al verlas venir porque no tenemos los suficientes recursos para irnos a una privada en los distintos ámbitos", ha sentenciado, mientras que ha agregado que "esto está ocurriendo en la dependencia, en la sanidad y está ocurriendo en la educación".

En relación, Alba ha señalado que "desde Por Andalucía proponemos un sistema público que garantice que todos los trabajadores, toda la gente autónoma que viven de manera digna y de manera humilde, lo público les proteja en todos los ámbitos de la vida, porque, al final, la política y los políticos estamos aquí para intentar gestionar los recursos para que la gente sea más feliz".

Por último, Alba ha cifrado que "en Andalucía haría falta contratar 9.000 profesionales para niños con necesidades educativas especiales, en Málaga hablamos concretamente de 2.000". Además, ha destacado, "hay que poner en valor la importancia de la atención temprana. La atención temprana no puede terminar en los niños, como garantía pública, a los seis años. La atención temprana tiene que seguir hacia adelante, mínimo hasta los doce o hasta los trece años, donde ya el niño haya cerrado un ciclo evolutivo, como es la infancia".

"Desde Por Andalucía proponemos un plan integral para que los más vulnerables, en este caso los niños, tengan todos esos recursos para una educación digna, inclusiva y que le dé también tranquilidad y certeza a los padres y a las madres, que son quienes dan el apoyo que estos niños necesitan en su día a día", ha finalizado.

Por su parte, la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ronda, Fran Sancho, ha afeado "la falta de personal especialista para atender a los niños de este colegio, del Miguel de Cervantes", mientras que ha indicado que demandan un profesional de integración social "porque están viendo que no se cubren las demandas que están haciendo".

En suma, Sancho ha concretado que "estas madres ya hicieron una concentración el pasado 13 de marzo para demandar que se necesitan más recursos para atender a la población más vulnerable, a los niños, no solo de este colegio, sino de todos los de Ronda que así lo necesitan".