Por Andalucía se compromete a "regular precios, frenar la especulación y crear vivienda pública"

El candidato de Por Andalucía por la provincia a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, y la concejala de IU en Rincón de la Victoria Rocío Calderón. - POR ANDALUCÍA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El candidato número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, se ha comprometido "a regular precios, frenar la especulación y crear vivienda pública frente a quienes venden la moto pero no hacen nada".

En un acto en Rincón de la Victoria (Málaga), Alba ha incidido en que este martes "en el Congreso no se debate y vota un decreto cualquiera, una simple ratificación de una medida más. Hoy las fuerzas políticas del país confrontan sobre qué proyecto de país tiene cada una de ellas".

Alba ha criticado que "a pesar de los intentos de normalizar que la vivienda sea una mercancía o un bien de mercado cualquiera, el sentido común y el clamor popular reivindican, ahora más que nunca, que la vivienda es, antes de todo, un derecho. Y esto es lo que se debate en el Congreso, si se asume esta función social o priman los intereses de los fondos buitres, de los grandes patrimonios y, por supuesto, de los especuladores".

"En nuestro espacio político lo tenemos claro, y es que como dice el ministro Bustinduy, lo importante es que no se permita que haya aumentos del alquiler de hasta un 70% para más de 80.000 familias trabajadoras andaluzas en el solo 2026. Lo que se defiende con este decreto es que no se agudice la crisis habitacional que estamos viviendo y que en Málaga conocemos bien, una crisis que no son solo números, sino que es la causa del sufrimiento de miles de familias en nuestra provincia", ha explicado.

Al respecto, ha añadido que "si el PP, si los diputados del PP de Málaga, votaran en contra de este decreto, se harán responsables de los desahucios que se produzcan por esto".

De igual modo, ha incidido en que "hay que decirlo claro: cuando se habla de vivienda, o se está con las familias trabajadoras o se está con los especuladores, y esto vale también para aquellas fuerzas políticas, como el PSOE, que piensa que en materia de vivienda se puede 'nadar y guardar la ropa'. Pero no es así, no se puede vender la moto de estar preocupados por la situación de la vivienda y, al mismo tiempo, proteger el rentismo y velar por los intereses de los multipropietarios".

Alba ha agregado que "pase lo que pase hoy, va a quedar claro qué propuesta tiene cada uno y las nuestras son claras: regulación de los precios, impedir la especulación y empezar, desde ya, a anteponer los intereses de la ciudadanía a los de los grandes rentistas y de los fondos de inversión creando un parque público de viviendas pública".

"Hay herramientas para hacerlo, incluida la expropiación por razones de emergencia económica, tal y como prevé la Constitución y nuestro Estatuto", ha apostillado.

En este punto, ha criticado que "Moreno ha dicho más de una vez que quiere seguir haciendo lo que está haciendo para atender al problema de la vivienda: nada. Es por esto que Málaga vuelve a batir récord de subida de precios, y es por esto que estamos sufriendo un proceso de expulsión de nuestras vecinas y vecinos de nuestros barrios y municipios. También es por esto que muchas trabajadoras y trabajadores sufren una condición de vulnerabilidad debido a los altos costes de la vivienda".

"Los andaluces y las andaluzas estamos cansadas de trabajar solo para pagarle la vida cañón a una panda de parásitos que viven de nuestros esfuerzos y que el único mérito que tienen es heredar", ha advertido.

Por último, Alba ha señalado que "desde Por Andalucía vamos a seguir reivindicando medidas valientes y vamos a seguir apoyando y acompañando las movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda. Estamos convencidas de que esta batalla, al final, la vamos a ganar entre todos".

Por su parte, la concejala de IU en el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, Rocío Calderón, ha criticado que "la vivienda se ha convertido en un problema para la mayoría de la población de Rincón de la Victoria". "La vivienda no debe ser un negocio, no se debe especular con ella, debe ser un derecho reconocido y por eso en Por Andalucía tenemos medidas efectivas en materia de vivienda para todos los andaluces y andaluzas", ha concluido.

