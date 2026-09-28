Andalucía contabiliza once asesinatos machistas tras confirmarse el caso de La Campana (Sevilla)

Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de once asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 47 años presuntamente asesinada por su pareja en La Campana (Sevilla) el pasado sábado. La víctima era española y tenía un hijo menor de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Del mismo modo, el ministerio continúa recabando datos del crimen ocurrido en Málaga el pasado 16 de septiembre.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 40 en 2026 y a 1.380 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por esta agencia.

Según datos del departamento, se trataría del undécimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana con seis casos, Madrid, con cinco casos; Cataluña, con tres, y las regiones de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Sevilla, los hechos tuvieron lugar el pasado día 26 de septiembre, cuando la Guardia Civil detuvo al hombre de 56 años que permanecía atrincherado en una vivienda como presunto autor de la muerte de una mujer de 47 años en La Campana (Sevilla).

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, sobre las 12,00 horas se ha producido la detención del varón como supuesto autor de los hechos. Según ha detallado, tras el dispositivo desplegado y la intervención coordinada de las distintas unidades de la Guardia Civil desplazadas al lugar, el supuesto autor ha depuesto su actitud y se ha entregado a los agentes de forma voluntaria.

EL CRIMEN DE BENAHAVÍS (MÁLAGA), CASO ANTERIOR

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga), la octava en Mijas (Málaga), la novena en Antequera (Málaga), la décima en Benahávis (Málaga) y esta última en La Campana (Sevilla).

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El sexto ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el séptimo caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).

Asimismo, el octavo caso tuvo lugar en Mijas (Málaga) el pasado 8 de julio, cuando una mujer de 61 años fue asesinada en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia.

El noveno crimen machista de Antequera (Málaga) tuvo lugar el pasado 21 de julio cuando una joven de 29 años fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca. La víctima fue presuntamente asesinada por su excónyuge en Málaga el 20 de julio de 2026. La víctima era española y tenía un hijo y una hija menores de edad. Además, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Finalmente, el décimo tuvo lugar también el pasado 21 de julio en Benahavís (Málaga), cuando una mujer de 45 años de origen húngaro fue asesinada por su expareja, el cual fue descartado en un principio como posible caso de violencia de género por el propio ministerio, pese a que finalmente fue confirmado.