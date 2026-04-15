Por Andalucía critica "maltrato sistemático" a PTIS y pide reincorporación a sistema educativo público

El candidato de Por Andalucía en la provincia de Málaga, Ernesto Alba, y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, asisten a la concentración convocada por PTIS - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas Elecciones Autonómicas, Ernesto Alba, y la coordinadora provincial de IU y concejala en el ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, han mostrado su apoyo a las profesionales técnicas de integración social (PTIS) en la concentración que han realizado este miércoles en la capital con motivo de la huelga que inician "por unas condiciones laborales dignas y una atención a al diversidad de calidad".

Así, han criticado el "maltrato sistemático" del PP a las PTIS y han exigido su "reincorporación al sistema educativo público". Alba ha manifestado que es las PTIS "son figuras esenciales dentro del sistema educativo andaluz y responsables de garantizar la atención del alumnado con necesidades especiales en todas las etapas formativas".

"Estas trabajadoras están sufriendo en primera persona un maltrato sistemático por parte de la Junta y de la Consejería de Educación, un maltrato que viene de lejos pero que se ha intensificado de manera notable en los últimos años bajo el gobierno de Moreno", ha agregado.

De igual modo, el candidato de la coalición de izquierdas ha criticado que "las principales víctimas de este modelo de deterioro de lo público es el alumnado con necesidades educativas especiales y sus familias, ya que la precarización del personal que les atiende, el aumento de ratios y la asignación de varios centros a una misma profesional, erosionan el principio fundamental de nuestro sistema educativo: su universalidad".

"Esta situación no responde a una falta de recursos ni a un problema de gestión, sino que forma parte de un plan de las derechas para expulsar a parte de la población del sistema público, recortando calidad de vida y oportunidades de futuro para niños y niñas mientras se priorizan los intereses de la concertada y el negocio de la privada", ha criticado.

Asimismo, Alba ha subrayado que "nuestra presencia aquí hoy, no solo busca respaldar la lucha del colectivo por unas condiciones laborales dignas, sino también reivindicar una educación pública de calidad, inclusiva, atenta a la diversidad y verdaderamente universal".

Ha añadido que "desde Por Andalucía existe el compromiso de llevar estas reivindicaciones al Parlamento y pelear desde las instituciones para que las PTIS cuenten con estabilidad, cobertura durante todo el periodo educativo y una mejora sustancial de los ratios. Nos comprometemos a recuperar y reincorporar desde lo público a estas profesionales, imprescindibles para que nuestro modelo educativo sea realmente inclusivo".

Por último, Alba ha reclamado "un cambio de prioridades": "Es perfectamente posible si dejamos de desviar recursos de la pública hacia la privada. Menos privilegios fiscales para multimillonarios y más protección para quienes sostienen y cuidan nuestra educación".

Por su parte, Morillas ha declarado que "estamos de nuevo apoyando la huelga de las PTIS, que llevan años luchando por la mejora de sus condiciones laborales y para garantizar una atención a la diversidad de calidad en la escuela pública".

"Lo que exigimos hoy desde Por Andalucía es que se garanticen unas condiciones laborales dignas y justas para las PTIS, que se garantice su subrogación por parte de la Junta de Andalucía y que en tanto que es un servicio esencial, sean integradas en el servicio público", ha apostillado.

Morillas ha recordado que "Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene privatizadas al personal técnico de integración social. Las privatizó el Partido Socialista y el Partido Popular ha endurecido sus condiciones laborales empeorándolas sustancialmente, vulnerando derechos laborales de manera sistemática y mermando con ellas la atención a la diversidad, a los niños y niñas con necesidades educativas especiales en la escuela pública".

Por eso, ha concluido, "de nuevo estamos aquí apoyando sus justas reivindicaciones y exigiendo que un servicio esencial como el que ellas prestan no puede estar en manos de empresas que lo único que buscan es hacer negocio a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y a costa, también, de la calidad que reciben los niños y niñas con necesidades educativas especiales".

"Hoy estamos aquí y el próximo 26 de abril estaremos también apoyando a las familias y reivindicando una educación pública de calidad e inclusiva", ha concluido.