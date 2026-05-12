El PSOE de Sevilla asegura que Montero "devolverá la dignidad a la atención primaria" que Moreno "le ha robado"

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla al Parlamento, Rafael Recio, en su visita a la localidad hispalense de Coria del Río. - PSOE DE SEVILLA

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla al Parlamento, Rafael Recio, ha asegurado que cuando la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, sea presidenta del Gobierno andaluz, "devolverá la dignidad a la atención primaria que Moreno le ha robado" tras ocho años de gobierno de la derecha.

En una atención a medios a las puertas del centro de salud Virgen de la Estrella II de Coria del Río (Sevilla), Rafael Recio ha lamentado que los andaluces "pudieron comprobar, en el debate televisivo, cómo Moreno no se quiso comprometer con la defensa de lo público ni tampoco renunció a su hoja privatizadora de la sanidad".

"Además, a cinco días de las elecciones andaluzas, Moreno sigue sin dar explicaciones de la crisis de los cribados del cáncer de mama, el mayor caso de negligencia sanitaria", ha criticado.

Asimismo, el candidato socialista ha advertido del "grave deterioro" de la atención primaria en toda Andalucía, que "no solo ha favorecido la entrada de la sanidad privada, sino que le ha robado la dignidad al sistema público".

En esta línea, Recio ha insistido en que la atención primaria "es el corazón del sistema público de salud y, tras ocho años de gobierno del PP, ha empeorado muchísimo". Ha puesto como ejemplo el centro de salud de Coria, que "tiene en día menos profesionales, menos prestaciones y más deficiencias".

"Para que el PP privatice la sanidad no hace falta una ley, sino que muchos pacientes de la pública se conviertan en clientes de la privada", ha declarado, al tiempo que ha concretado que, en 2024, 30 pacientes al día se pasaron de la sanidad pública a la privada y actualmente "uno de cada cuatro andaluces cuenta con un seguro privado".

A su juicio, esta circunstancia se puede reconducir "porque hay más dinero que nunca". "María Jesús Montero va a rescatar la sanidad pública y a recuperar la dignidad de la atención primaria, garantizando una cita con el médico de cabecera en 48 horas, fijando un tope de 30 días para una prueba diagnóstica y de 120 a 180 días para una intervención quirúrgica", ha agregado.

