Vox Sevilla pide apostar por la reindustrialización y el sector primario para "recuperar" capacidad económica

El candidato número uno de Vox por Sevilla a las elecciones andaluzas, Javier Cortés, en una visita a Mercasevilla - VOX

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Vox por Sevilla a las elecciones andaluzas, Javier Cortés, ha instado a la Junta de Andalucía a llevar a cabo una "apuesta segura por la reindustrialización y por el sector primario andaluz" dado que, a su juicio, esta es la estrategia a seguir si se requiere una "recuperación" de la capacidad económica por parte de las familias.

"Antes, una pequeña explotación de la que era propietaria un matrimonio permitía que sus hijos pudiesen venir a la ciudad a formarse y después podían volver a su pueblo, tener una oportunidad y un futuro en el que emprender y tener un futuro familiar", ha indicado en una atención a medios durante una visita a Mercasevilla, en el Barranco del Pescado.

Respecto a la reindustrialización, ha asegurado que "tienen que venir fábricas a Andalucía", dado que, a su juicio, "por mucho que bajemos impuestos o eliminemos trabas administrativas, no podemos de otra forma recuperar esa clase media poderosa que conocimos hace unas décadas en nuestro territorio".

En otro orden de cosas, el titular se ha referido a los trabajadores del referido mercado y ha asegurado que "viven en una asfixia fiscal que no les permite llegar a final de mes".

"Todos tienen algo en común, viven en una asfixia que no les permite llegar a final de mes, viven únicamente para pagar impuestos y tienen una serie de trabas administrativas que les impide centrarse en su trabajo", ha afirmado Cortés.



