PSOE-A promete "más plazas de residencia y asistencia bucodental pública" para personas mayores en Andalucía

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios al asistir a una concentración del sector de escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE-A ha trasladado este martes su compromiso de aumentar el número de plazas de residencias, así como de ofrecer "asistencia bucodental pública para personas mayores" en Andalucía.

Así lo ha señalado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios ante el centro de mayores de Isla Cristina (Huelva), en el marco de la campaña de las elecciones andaluzas de este próximo domingo, 17 de mayo.

La también cabeza de lista del PSOE por Huelva en estos comicios ha defendido que para su partido es "muy importante poner en el escaparate, en el debate público, las necesidades" de las personas mayores, "gente que se ha llevado toda la vida trabajando, dando su mejor versión" para que "sus hijos y sus nietos" pudieran tener "una vida mejor que la que tuvieron ellos", según ha puesto de relieve.

En esa línea, ha sostenido que "es fundamental que la sociedad andaluza se comprometa para que los mayores andaluces tengan las mejores condiciones de vida", y al respecto ha remarcado que el PSOE-A quiere "acabar con las colas de la vergüenza que se producen todos los días en las puertas de los centros de salud" por parte de personas mayores que se tienen que ir allí "a esperar ver" a su médico de cabecera porque no obtienen cita "ni en la aplicación" correspondiente de la Junta de Andalucía, o que "tienen que esperar diez, 15, incluso 20 días" para verlo si logran cita por teléfono, según ha lamentado.

En ese punto, María Márquez ha reiterado la promesa electoral del PSOE-A de que el médico de cabecera dé cita a una persona en un plazo máximo de "entre 24 y 48 horas".

De igual modo, ha aprovechado su presencia ante un centro de mayores para defender que "tiene que haber más plazas públicas" en dichas residencias "para que los mayores, cuando necesiten de la asistencia sociosanitaria que se presta" en ellas, "tengan las garantías" de obtenerlas, y en ese sentido ha indicado que desde el PSOE-A se comprometen "a ampliar las plazas en los centros de mayores".

Y, por otro lado, ha trasladado otro "compromiso" que asumen los socialistas "con los mayores y con la sociedad andaluza", y es a ofrecer "la asistencia bucodental pública" a personas mayores, algo "tan importante para todos, especialmente" en dicha etapa de la vida, según ha valorado María Márquez para destacar esta propuesta de su partido.

