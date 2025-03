Andalucía exige a Montero la misma prisa en reformar la financiación que con la quita: "No nos vale dinero del Monopoly"

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reclamado este lunes a la vicepresidenta primera del Ejecutivo central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la misma "prisa" en plantear una reforma del sistema de financiación autonómica que la que ha tenido para poner sobre la mesa la condonación de la deuda con el único objetivo de solucionar un "problema del independentismo".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, España ha insistido en que cada vez que hay un "nuevo privilegio y una nueva cesión al independentismo" se produce un "ataque y agravio" a Andalucía, de manera que los andaluces tienen "bastante claro" que Montero tiene "más respeto" hacia los dirigentes de Junts, Carles Puigdemont, y de ERC, Oriol Junquera, que hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Ha querido dejar claro que la condonación de deuda "no es la solución para Andalucía" y no va a suponer contar con más dinero para los servicios públicos esenciales. Ha pedido a Montero que se deje del "dinero de papel para jugar al Monopoly" y cuando vuelva a esta comunidad traiga "la chequera" y se resuelva el problema de infrafinanciación que supone que dejen de llegar a esta comunidad 1.522 millones anuales.

En este sentido, ha demandado a la ministra que, "con la misma prisa que ha presentado una propuesta de condonación, tiene que presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación para toda España".

Respecto a si la Junta acudiría a una reunión bilateral con el Gobierno central para abordar la condonación de la deuda, España ha señalado que "cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente".

Ha insistido que la condonación de deuda solo soluciona el problema "al independentismo", y lo que se requiere es una reforma del sistema de financiación autonómica.

En cuanto a la última encuesta sobre posible resultado en las elecciones autonómicas publicada este lunes por el diario El Mundo, ha señalado que refleja que el PSOE-A sigue "sin levantar cabeza" y que los andaluces ya tienen "calada a la señora Montero".

EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS

De otro lado, a la pregunta sobre la ejecución de fondos europeos, ha indicado que la Junta siempre los ejecuta al "cien por cien", como ha sido el caso de los fondos Feder del antiguo marco 14-20 que se terminó de ejecutar en el año 2023.

Sobre los fondos Next Generation, ha señalado que no tiene sentido que no se puedan utilizar para la realización de infraestructuras hidráulicas que tanto se necesitan en Andalucía.