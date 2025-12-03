Ángel Victor Torres asegura que Feijóo "hubiera tenido difícil decir que no conocía a Marcial Dorado"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Jesús Hellín - Europa Press

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sostenido como "exacta y correcta" la declaración en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería a José Luis Ábalos como "un desconocido desde el punto de vista personal", y ha añadido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "hubiera tenido difícil decir que no conocía a Marcial Dorado".

En este sentido se ha pronunciado Torres cuando ha sido cuestionado este miércoles en Málaga antes de participar en un acto homenaje a los periodistas que lucharon por la autonomía andaluza en la víspera de la conmemoración del 4 de diciembre en la comunidad autónoma.

"Yo, no sé si por deformación profesional, me fijo bien cuando alguien hace una afirmación. Y lo que ha dicho Pedro Sánchez exactamente es que desde el punto de vista personal, --Ábalos-- era un gran desconocido. Es decir, conocía, lógicamente, a Ábalos, pero no sabía de cuestiones que ahora estamos sabiendo", ha expuesto.

Torres ha dicho que eso es "desconocer personalmente partes de la vida de alguien, por tanto --Sánchez-- lo ha dicho de forma exacta y correcta"; y ha añadido: "Otra cosa es cuando otros, y estoy hablando del señor Feijóo, manipulan las palabras, intentan sacar chascarrillos de las afirmaciones. Hubiera tenido, el señor Feijóo, difícil decir que no conocía a Macial Dorado, por ejemplo".

"O sea, que debr tener la gente más cuidado cuando señalas a otros, porque puedas terminar algunos señalando tu propia incoherencia", ha concluido.