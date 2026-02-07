Antequera (Málaga) ultima la preparación de la fase de actuación para afrontar los daños tras temporales

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el responsable de Seguridad, Antonio García, visitan Bobadilla para ver de primera mano la evolución del temporal - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde del municipio malagueño de Antequera, Manuel Barón, ha señalado este sábado que la localidad "ultima la preparación de la fase de actuación para afrontar los daños de los fenómenos meteorológicos".

Barón, junto con el responsable de Seguridad, Antonio García, han visitado este sábado Bobadilla, para ver de primera mano la evolución de las lluvias y el temporal.

"Trabajamos hoy para garantizar la seguridad y la recuperación de mañana", ha señalado el alcalde durante la visita, al tiempo que ha detallado que "estamos en un primer estadio, que es de prevención" y a partir del miércoles, "aunque ya tenemos mucho evaluado, empezaremos a hacer la evaluación global de todos los daños que ha habido en todo el término municipal de Antequera".

Posteriormente, ha continuado, "tendremos que hacer la planificación de las prioridades, de los caminos y de las zonas más dañadas y, posteriormente, ya la ejecución".

Para eso, según el alcalde, "desde el Ayuntamiento de Antequera vamos a estar atentos a todas las subvenciones con la Diputación Provincial, con la Junta de Andalucía y con el Estado", pero "también destinaremos fondos propios del Ayuntamiento y no solo a caminos, porque ya sabemos que los asfaltos, las calles, están muy dañadas".

"Ya estamos redactando un plan de asfalto en Antequera y también ayudaremos, colaboraremos y actuaremos en los caminos", pero "hoy es la prevención, posteriormente, haremos la evaluación y ya planificación y ejecución", ha concluido.