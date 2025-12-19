Antonio Sanz: "Desde que Montero es candidata, el PSOE ya no canta villancicos en el Parlamento"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en Málaga en un encuentro-coloquio organizado por Diario Sur. A 19 de diciembre de 2025. - Álex Zea - Europa Press

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha mostrado preocupado por que la izquierda "se desligue, se separe" de las tradiciones andaluzas navideñas, y ha afirmado que desde que María Jesús Montero es candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el PSOE ya no canta villancicos en el Parlamento.

En este sentido se ha pronunciado Sanz este viernes en un encuentro-coloquio organizado por Diario 'Sur', donde ha mantenido que "hay tradiciones que no se deben de perder", y ha recordado que los grupos del Parlamento andaluz tenían como costumbre en esta fechas cantar villancicos todos juntos. "¿Hay algo más andaluz en Navidad que unirnos, que compartir ese momento, que cantar un villancico?", se ha preguntado.

A renglón seguido, Sanz ha afirmado que "desde que Montero es candidata, el PSOE ya no canta villancicos en el Parlamento", para a continuación señalar que él ha sido parlamentario en la cámara regional durante nueve años con el PSOE en el poder, "y yo no he faltado nunca a cantar un villancico, porque eso es ejercer de andaluz, ser andaluz y unirnos por Andalucía".

Así, Sanz ha dicho sentirse "preocupado" por lo ocurrido en el Parlamento andaluz, máxime "en un momento tan sensible como la Navidad": "Me preocupo porque al final la izquierda se desligue o se separe de estas cosas. Y ha ocurrido, y ocurre, y pues al final tuvimos que cantar solos el villancico. Algunos no vamos a perder la tradición".

Cabe recordar que este pasado jueves, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, y el portavoz de grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, han considerado una "falta de respeto" y una "frivolidad" que los miembros del Gobierno andaluz se dediquen a cantar villancicos con los problemas que padecen los ciudadanos y tras lo vivido con el fallo en el cribado de cáncer de mama.

Como suele ser tradicional, el coro se ha formado en el salón de plenos de la cámara tras la aprobación del Presupuesto de la comunidad para el próximo año, que ha salido adelante con los únicos votos a favor del PP-A, mientras que los cuatro partidos de la oposición lo han rechazado.

Al finalizar las votaciones, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), ha invitado a los diputados que quisieran a sumarse a cantar villancicos manteniendo una tradición que en otros ejercicios de la cámara andaluza ya se había realizado coincidiendo con el último pleno del año, que se celebra en fechas próximas ya a la Navidad.

Los miembros del Gobierno andaluz, con el presidente, Juanma Moreno, a la cabeza; los diputados del PP-A, y personal del Parlamento han formado el amplio coro para cantar los villancicos.

CONFRONTA DATOS DE CONCERTACIÓN SANITARIA

Por otra parte, Sanz también se ha referido a María Jesús Montero cuando ha sido cuestionado en el coloquio por la privatización de la sanidad pública en Andalucía, lo cual ha dicho que es "el gran bulo del PSOE", mientras que por otra parte ha señalado que durante la etapa de Montero como consejera la concertación sanitaria era del 5% mientras que actualmente es del 3,7%.

"El 96% de las pruebas diagnósticas en Andalucía se hacen en el sistema público. Y el 93% de las operaciones quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma se hacen en el sistema público. ¿Quién está hablando de privatización si todo lo hace prácticamente el sistema público?", ha dicho Sanz.

Y sobre la privatización de la sanidad pública, ha dicho que es "el gran bulo del PSOE, salvo que se entienda que el concierto ahora se llama privatización", punto en el que ha dicho que él considera la concertación "como un complemento importante para la sanidad", a la vez que ha recordado que se ofrece de manera gratuita.

"El papel de los conciertos es un papel de complemento importante. Ahora, lo que no se puede decir es que hoy se está haciendo más que nunca, porque en la etapa de la candidata del PSOE, que fue consejera de Salud, por cierto, con nefastos resultados para la salud andaluza, se redujeron 1.500 millones de euros, se echó a 7.000 profesionales..., pero el nivel de conciertos que tenía la Junta Andalucía entonces era del 5%. Hoy estamos en el 3,7%", ha expuesto.

Sanz ha defendido que en el sistema sanitario global cada parte tiene que cumplir su cometido: la sanidad pública, la concertada y la privada, puesto que se trata de salvar vidas y atender a la gente lo mejor posible. Y se ha mostrado partidario de que el sistema público tiene que ofrecer el mejor sistema.

"Yo compito para ofrecer el mejor sistema porque para eso soy el consejero de Sanidad. Pero no me voy a negar ni voy a despreciar en absoluto el papel que le corresponde al conjunto del sistema sanitario", ha señalado al respecto.