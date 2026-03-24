Aprobada participación del Consistorio en convocatoria de fondos europeos para impulso de Málaga Smart Economy

Archivo - Vista frontal del edificio del Ayuntamiento de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado este martes presentar el proyecto Málaga Smart Economy a la convocatoria correspondiente al ejercicio 2025 del Programa de Impulso a las Ciudades y Territorios Inteligentes para la concesión de ayudas a Red.es-Smart Economy.

El proyecto del Ayuntamiento, que se enmarca en la estrategia municipal de avanzar en la aplicación práctica de la generación de datos, inteligencia artificial y gemelo digital, cuenta con un presupuesto total de 5.942.360 euros, de los que el 85% (5.051.006 euros) se financiarían con los citados Fondos Red.es mientras el 15% restante sería la aportación municipal.

Málaga Smart Economy plantea la construcción de una infraestructura habilitadora para la innovación económica basada en la tecnología mediante la creación de un entorno integrado de datos, inteligencia artificial, sensórica y gemelo digital que permita experimentar, validar, y desplegar casos de uso con impacto económico directo en múltiples iniciativas sectoriales (empresarial, comercio, turismo, empleo, inversión turística y servicios PropTech).

El proyecto se basa en seis actuaciones que darán solución a 27 propuestas tecnológicas proporcionadas por el ecosistema de empresas del sector tech.

PLAN TURÍSTICO DE GRANDES CIUDADES

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado la participación del Consistorio en la línea de colaboración en la financiación de la Junta de Andalucía en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades, así como la autorización para la presentación de la solicitud de subvención directa a la consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía para llevar a cabo una serie de acciones.

Tal y como se dio a conocer en rueda de prensa el pasado 26 de febrero, el este Plan está dotado con 16,3 millones de euros y estará financiado al 50% entre la Junta de Andalucía y el Consistorio para llevar a cabo Para llevar a cabo la renovación del paseo marítimo del Palo, así como acciones de regeneración urbana y puesta en valor del patrimonio marítimo cultural.

Tras la aprobación de la junta de gobierno, la Junta de Andalucía deberá aprobar la propuesta del Consistorio, que se materializará a través de un convenio de financiación entre ambas instituciones.

CULTURA

Por otro lado, en materia de Cultura, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para la XXXIV edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara 2026. Este galardón tiene una dotación económica de 6.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Málaga y la entrega de un recuerdo conmemorativo.

La convocatoria está abierta a poetas de cualquier nacionalidad, siempre que los trabajos estén escritos en lengua española (se excluyen los autores galardonados en ediciones anteriores). Las obras tienen que ser originales, inéditas y no premiadas en otros concursos literarios. El tema y la forma puede ser libre y no se admiten traducciones ni adaptaciones.

Las solicitudes se podrán presentar preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga una vez se abra la convocatoria.

El plazo de presentación de los poemas será de 40 días hábiles a contar del día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El jurado estará formado por profesionales de los distintos sectores que componen el mundo de las letras.

Por otro lado, han dado luz verde a la aprobación del expediente patrimonial 1/2026 en relación a la contratación del arrendamiento del local de acceso a la Biblioteca Pública Municipal María Zambrano. El precio del contrato asciende a 4.791,60 euros (IVA incluido) repartidos en dos anualidades.

El plazo de ejecución del contrato de arrendamiento es de dos años, que comprenden los años naturales de 2026 y 2027, aunque se puede prorrogar por dos años más. La prórroga se acordará por la parte arrendataria y será obligatoria para el arrendador siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del contrato.

El local, situado en calle Guadalete, 6 (distrito Carretera de Cádiz), tiene una superficie de 22 metros cuadrados y es el único acceso al edificio desde la vía pública. Dadas las características de este local y su ubicación, sólo es aprovechable como servidumbre para que se pueda acceder a la primera planta del edificio de propiedad municipal que, como se ha mencionado en el párrafo anterior, se trata de la sede de la Biblioteca Municipal 'María Zambrano'.

PROTOCOLO PARA LA CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

En materia de Innovación, se ha dado cuenta del protocolo general de actuación entre el Consistorio y la Fundación Cibervoluntarios para el impulso de iniciativas de innovación, capacitación digital e inclusión tecnológica dirigidas a la ciudadanía malagueña.

El acuerdo, que tiene una duración de dos años con posibilidad de prórroga y sin compromiso económico, tiene por objeto la exploración y promoción de posibles iniciativas conjuntas que impulsen la transformación digital de las entidades locales y el acceso equitativo a las tecnologías a través de programas, proyectos, talleres y eventos relacionados con la formación digital y la inclusión tecnológica.

Todos ellos, gratuitos para la ciudadanía malagueña. De igual forma, también se contempla la difusión y la sensibilización sobre los retos y oportunidades que ofrece la transformación digital, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, a través de la divulgación de actividades formativas, conferencias y/o seminarios.

Asimismo, se incluye apoyo a la concienciación de proyectos de emprendimiento social y voluntariado tecnológico, con especial atención a vulnerables.

Además, también se ha aprobado una actualización de la cuota de membresía del Ayuntamiento de Málaga en la Fundación Kaleidos.red, una organización intermunicipal fundada en el año 2000 que tiene como objetivos potenciar el trabajo en red entre municipios en todo lo relativo a equipamientos y servicios de proximidad para la ciudadanía, promover nuevas líneas de actuación para conseguir una participación ciudadana efectiva en los espacios municipales e impulsar nuevos métodos de gestión de equipamientos desde la perspectiva de optimización de los recursos públicos y calidad de los servicios que se ofertan.

Después de 25 años fijada en 6.010,12 euros anuales, la aportación económica de los entes miembros (ayuntamientos de Málaga, Alicante, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela, Getafe y Sant Boi de Llobregat, y la Diputación de Barcelona) queda fijada en 2026 en 7.010,12 euros anuales.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Por último, se ha aprobado la modificación del contrato del servicio de limpieza de diversas dependencias municipales del distrito Este, para incorporar el edificio de usos múltiples El Limonar, situado en calle La Era.

Así, se incrementa la partida presupuestaria de este servicio, que asciende a 359.913 euros (IVA incluido) por un plazo de tres años, en 27.535,95 euros (IVA incluido) para que la empresa adjudicataria, UNEI Iniciativa Social SLU, se encargue de la limpieza de este equipamiento desde abril de este año hasta junio de 2028, y que actualmente se ocupa de la limpieza de 13 edificios municipales del distrito.