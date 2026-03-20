Arde un camión cisterna con gasoil en Sierra de Yeguas (Málaga)

Efectivos del CPB intervienen en un incendio de un camión cisterna con gasoil - CPB

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna con gasoil ha ardido este viernes en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 Andalucía fue alertado minutos antes de las 11.00 horas del incendio de una cisterna de tráiler en el camino de la Cantera, en la A-365, en el kilómetros 7 de Navahermosa, en Sierra de Yeguas.

De inmediato, dieron aviso a los bomberos y efectivos de la Guardia Civil. Por parte de los bomberos han acudido dotaciones de Campillos y Antequera, que han procedido a la extinción y enfriamiento. Según han señalado, no hay que lamentar daños personales.