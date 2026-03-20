Arde un camión cisterna con gasoil en Sierra de Yeguas (Málaga)

Efectivos del CPB intervienen en un incendio de un camión cisterna con gasoil
Efectivos del CPB intervienen en un incendio de un camión cisterna con gasoil - CPB
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 17:15
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MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna con gasoil ha ardido este viernes en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 Andalucía fue alertado minutos antes de las 11.00 horas del incendio de una cisterna de tráiler en el camino de la Cantera, en la A-365, en el kilómetros 7 de Navahermosa, en Sierra de Yeguas.

De inmediato, dieron aviso a los bomberos y efectivos de la Guardia Civil. Por parte de los bomberos han acudido dotaciones de Campillos y Antequera, que han procedido a la extinción y enfriamiento. Según han señalado, no hay que lamentar daños personales.

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