Arden en su totalidad dos autocaravanas en Estepona (Málaga)

Efectivos del CPB extinguen un incendio de dos autocaravanas en Estepona - CPB

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos autocaravanas han ardido en su totalidad en la madrugada de este miércoles en el municipio malagueño de Estepona, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 00.10 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos alertando del incendio. De inmediato, dieron aviso a los bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Así, por parte de los bomberos, hasta el lugar se han desplazado una dotación de Estepona del CPB, que ha extinguido el incendio de las dos autocaravanas en el Camino de Brijan, en citado municipio.

Al parecer, tras darse por extinguido, los alertantes volvieron a llamar al 112 sobre las 02.00 horas ya que el fuego se había reactivado, por lo que dieron de nuevo aviso a los efectivos. Tras las tareas de refresco, según precisaron desde los bomberos al 112 el conato quedó controlado y extinguido.

Por último, según han precisado las citadas fuentes las autocaravanas han ardido en su totalidad y no hay que lamentar, por otro lado, daños personales.