Ariel Magnus recibe el IV Premio de Novela Ciudad de Estepona por 'Mentir la verdad' - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La novela 'Mentir la verdad', del escritor argentino Ariel Magnus, ha sido galardonada con el IV Premio de Novela Ciudad de Estepona, un certamen dotado con 25.000 euros que organizan la Fundación Manuel Alcántara y el Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona, con la colaboración de Editorial Pre-Textos.

El Premio de Novela Ciudad de Estepona, impulsado desde sus inicios por el alcalde de Estepona, José María García Urbano, "se ha consolidado como un proyecto clave para la promoción de las letras". El regidor ha valorado su contribución "a situar la ciudad en el mapa de la cultura de primer nivel".

El galardón se entregó este pasado jueves en el auditorio del Centro Mirador del Carmen de la localidad costasoleña en un acto al que asistieron el concejal de Patrimonio, Daniel García; el presidente de la Fundación, Antonio Pedraza; el editor Manuel Borrás; y el escritor y periodista Guillermo Busutil.

Tras el acto, se celebró un coloquio entre Ariel Magnus y Guillermo Busutil, en el que se desarrollaron diferentes aspectos de la novela ganadora. La jornada se clausuró con la actuación del cantante Javier Ojeda.

La novela 'Mentir la verdad' recrea la figura de Heinrich Jürges, un personaje que, tras su paso por el nazismo en Europa, recaló en Sudamérica, donde participó en distintos movimientos y llegó a generar, mediante documentos falsos, el conocido plot de la Patagonia, que condujo a la prohibición de las actividades del partido de Hitler en Argentina.

Mezclando fuentes reales y ficticias, Ariel Magnus construye un relato que recorre cuatro décadas y dos continentes, en el que aparecen figuras de la política y la cultura como Perón, Borges, Kafka o Paul Zech, y que explora los claroscuros de la prensa en tiempos convulsos y las miserias de quienes trabajan con información sensible.

El presidente del jurado de esta edición, Ignacio Martínez de Pisón, define la obra como "un viaje a los orígenes de la mentira política" para añadir que "la manipulación de la información la inventaron los nazis".

El resto del jurado, que ha evaluado cerca de 800 obras presentadas, ha estado compuesto por destacados miembros de la comunidad literaria y periodística española: los novelistas Laura Ferrero y David Uclés; Rafael Arias, responsable de la librería Letras Corsarias; Silvia Pratdesaba, editora de Pre-Textos; y Guillermo Busutil, responsable de actividades de la Fundación Manuel Alcántara.