Arranca un nuevo punto de podcast en el Alpandeire para reforzar la innovación digital en el Valle del Genal (Málaga)

Podcast en Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha llevado a cabo la puesta en marcha de un nuevo punto de producción de podcast en el municipio de Alpandeire, con el que pretende impulsar la expansión de Valle Genal Media.

Según ha informado la institución provincial en una nota, este proyecto de Color Comunitaria se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Fundación "la Caixa" para el impulso de proyectos de innovación social digital en la provincia a través de La Noria. Asimismo, la ampliación ha sido llevada a cabo tras un acuerdo de colaboración entre las asociaciones Plataforma de Comunicación Color Comunitaria y Puraventura.

Todo ello, en aras de facilitar el acceso a herramientas profesionales de producción sonora a municipios del Alto Genal, como Alpandeire, Faraján, Júzcar, Cartajima, Parauta, Igualeja y Pujerra.

En virtud de este acuerdo, Color Comunitaria cede gratuitamente una mesa de mezclas especialmente diseñada para la creación de podcast, así como micrófonos, auriculares y cableado. Por su parte, el Ayuntamiento de Alpandeire habilitará un espacio físico y aportará un ordenador que completa la dotación técnica. Además, el equipamiento podrá desplazarse a otros municipios para dinamizar el territorio y fomentar la participación en red.

Este nuevo enclave se convierte en el segundo local vinculado a Valle Genal Media, tras el centro inaugurado en 2024 en Benalauría. La vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha indicado que "combatir la despoblación también es generar oportunidades de participación". El coordinador de Color Comunitaria, Alejandro Blanco, ha subrayado que se trata de "un paso estratégico para el impacto de Valle Genal Media". La presidenta de Puraventura, Judith Mena Medinilla, califica esta herramienta como "un paso importante" y destaca el reto que supone "aprovechar todas sus posibilidades para fortalecer la vida comunitaria".