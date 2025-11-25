Asaja y la Diputación de Málaga culminan un curso de especialización para tractoristas enfocado al cultivo de cítricos - ASAJA MÁLAGA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja) Málaga tiene previsto celebrar este próximo miércoles la última jornada el Curso de Especialización para Tractoristas MADO 4.0 (Técnico en Maquinaria Agrícola Digital, Operador 4.0), una formación teórica y práctica adaptada a las necesidades específicas del sector citrícola.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Citrima SAT, Agrícola Miguel Valero y el apoyo de la Diputación de Málaga, dentro del convenio que ambas entidades mantienen para fomentar la profesionalización del sector agrario en la provincia.

El curso ha combinado sesiones teóricas con prácticas en campo, orientadas a optimizar el manejo de tractores y aperos agrícolas en explotaciones de cítricos.

José Manuel Morales, profesor responsable de la formación, ha explicado que el objetivo es que los alumnos comprendan cómo adaptar el tractor a las distintas labores del cultivo, eligiendo el modelo y los implementos más adecuados en cada caso: "Muchas veces no se conocen bien las opciones que se tienen, y cada máquina tiene su propia historia y su forma de trabajar".

La finalidad última del curso es aumentar la productividad y rentabilidad de las explotaciones citrícolas: "Si el producto final está óptimo, el precio invertido en las labores se compensa con creces. Por eso, en los cursos empezamos escuchando a los alumnos, que suelen tener experiencia con tractores, pero buscan perfeccionar su técnica. Les enseñamos a reducir averías y consumo, algo que solo se consigue conociendo a fondo los instrumentos con los que se trabaja", ha señalado Morales.

En esta línea, desde Asaja Málaga se subraya que el objetivo también es sacar el máximo rendimiento y optimizar las nuevas tecnologías incorporadas en los tractores y la maquinaria que hoy se utilizan en las explotaciones. Se trata de inversiones importantes que no pueden estar desaprovechadas y que requieren una mano de obra cada vez más cualificada.

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha destacado que este tipo de formación responde a la apuesta de Asaja por la "modernización y digitalización del campo malagueño, ayudando a que nuestros profesionales estén preparados para afrontar el día a día de una agricultura más eficiente y sostenible".

Además, ha añadido que se trata de un curso que no solo ofrece conocimientos técnicos, sino también una visión sobre la gestión moderna de las explotaciones, poniendo la tecnología al servicio de la producción y la sostenibilidad.