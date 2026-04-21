La autopista de la Costa del Sol alerta de un intento de estafa por SMS

Imagen de archivo de la autopista de la Costa del Sol. - AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 de la Costa del Sol alerta de un intento de estafa por SMS --conocido como 'smishing'-- que ha detectado, tras el aviso por parte de varios usuarios afectados.

Según han explicado a través de un comunicado, los conductores reciben un mensaje de texto que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), enviado a través de una cuenta denominada DGTInfo. En esta comunicación aparece el texto 'Peaje AP-7 no abonado'.

Esto va acompañado de la marca y el modelo del vehículo y su matrícula correspondiente y una cuantía de la cantidad del peaje supuestamente impagada. A continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas, bajo amenaza de una sanción de 200 euros, y se aporta un enlace abreviado para acceder a la plataforma de pago fraudulenta.

La compañía Ausol, que gestiona las dos concesiones de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro, advierte a sus clientes de que este mensaje es "completamente falso, y en ningún caso se debe acceder al enlace adjunto". Asimismo, Ausol recuerda que la Dirección General de Tráfico ya ha alertado a los ciudadanos de esta y otras modalidades de intento de fraude que están circulando y que suplantan la identidad de la DGT.

El organismo estatal advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto SMS ni correos electrónicos, sino que sólo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial (DEV).