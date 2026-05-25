El Ayuntamiento entrega los 'Premios de Turismo' y presenta la nueva campaña 'Málaga de verdad'

Archivo - Vistas de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado este lunes en el espacio Sohrlin Andalucía, la V Gala 'Premios de Turismo Ciudad de Málaga', una cita que reconoce el trabajo de empresas, entidades, instituciones y profesionales que contribuyen al posicionamiento de Málaga como destino turístico de referencia, competitivo, sostenible, accesible y diverso.

La gala ha servido también como marco para la presentación de la campaña 'Málaga de verdad' --'Málaga for real'-- enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una iniciativa que reivindica la autenticidad, la diversidad y la vida cotidiana de la ciudad, y que propone "una mirada más amplia al destino", más allá de los recorridos tradicionales, a través de nuevas rutas vinculadas a los barrios, la naturaleza, la cultura, la historia, la innovación y la identidad malagueña.

Los Premios de Turismo Ciudad de Málaga se celebran con carácter bianual y son impulsados por el Foro de Turismo Ciudad de Málaga, con el objetivo de reconocer las principales iniciativas desarrolladas en ámbitos estratégicos para la ciudad como la inversión turística, la iniciativa empresarial, la sostenibilidad, la promoción turística exterior, la accesibilidad, la responsabilidad corporativa y la trayectoria profesional.

La gala, presentada por Noemí Ruiz y Jorge Blass, ha contado con distintas intervenciones artísticas y musicales. El Quinteto Elcamm, el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga, liderado por Tete Leal, ha sido uno de los protagonistas musicales de la noche, con la participación de José Carra al piano, José Luis Jaén a la voz, Joan Massana al contrabajo y Juanma Nieto a la batería.

PREMIADOS DE LA V GALA PREMIOS DE TURISMO CIUDAD DE MÁLAGA

El primero de los reconocimientos entregados ha sido el Premio a la Inversión Turística de Málaga, que distingue inversiones destinadas a impulsar el desarrollo turístico de la ciudad, transformar espacios y generar nuevas oportunidades económicas en segmentos de alto valor.

En esta edición, el galardón ha recaído en Meliá, por el nuevo hotel ME de Meliá, que ha sido recogido por la subdirectora del hotel ME de Meliá, Carmen Juárez.

El Premio a la Iniciativa Empresarial Turística en Málaga ha sido para la Malagueta Tour con una propuesta que contribuye a enriquecer la oferta cultural, comercial y de ocio de la ciudad, al tiempo que refuerza la posición de Málaga como modelo turístico de referencia. El galardón lo ha recogido el director de Toroshopping, Pedro Gracia.

La gala ha continuado con el Premio a la Iniciativa de Responsabilidad Corporativa, destinado a reconocer acciones empresariales comprometidas con la comunidad local, la generación de empleo, el apoyo a la economía malagueña y la promoción de buenas prácticas. El premio en esta ocasión ha sido para la Fundación El Pimpi, recogido el presidente de la entidad, Luis Merino.

El Premio a la Promoción Turística Exterior distingue aquellas iniciativas que proyectan la imagen de Málaga en mercados nacionales e internacionales, destacando por su creatividad, impacto y capacidad para atraer nuevos visitantes. En esta edición, el galardón ha recaído en la Semana Santa de Málaga, siendo recibido por el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín.

Posteriormente, el Hotel Ilunion ha sido reconocido con el Premio a la Accesibilidad Turística, por su contribución a la eliminación de barreras y a la igualdad de oportunidades en el acceso a espacios, servicios y recursos turísticos. El consejero delegado de Ilunion Hotels, José Ángel Preciados, ha sido el encargado de recibir el galardón.

Por su parte, el director de Turismo Sostenible y Resiliente de ONU Turismo,Dirk Glaesser, ha recogido el Premio a la Sostenibilidad Turística en Málaga con el que se ha distinguido a la Red Insto, por su contribución a un modelo turístico más respetuoso, eficiente y comprometido con la protección de los recursos naturales, los ecosistemas, las comunidades locales y el patrimonio cultural.

Dentro del ámbito de la Red de Observatorios Sostenibles de ONU Turismo, cabe destacar el impulso del Ayuntamiento de Málaga, con el apoyo de la Universidad de Málaga, del Observatorio del Turismo Sostenible en Málaga (STO).

Finalmente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho entrega del último de los galardones, el Premio Antonio Garrido Moraga a la Trayectoria, con el que se ha distinguido a Pedro Luis Gómez Carmona, en reconocimiento a su trayectoria vinculada a la promoción, el relato y la proyección de Málaga como destino turístico y cultural.

Asimismo, en el evento se ha realizado una mención especial a la escultora malagueña Machú Harras, autora de los trofeos que se han entregado a los premiados, así como a la reciente designación de la ciudad de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026, y la renovación de su distintivo como Destino Turístico Inteligente al superar el 80% de los requisitos exigidos por la Red DTI, logro que supone la consolidación de Málaga como único Destino Turístico Inteligente pleno de Andalucía.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 'MÁLAGA DE VERDAD'

Por otro lado, durante la V Gala Premios de Turismo Ciudad de Málaga se ha presentado también la campaña 'Málaga de verdad' --'Málaga for real'--, que forma parte del proyecto 'Descentralización sostenible del turismo en la ciudad de Málaga', incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiado con fondos europeos Next Generation.

La campaña, creada por la agencia Narita, refuerza el orgullo de pertenencia de los malagueños y propone a quienes visitan la ciudad una experiencia "más real, cercana y auténtica, conectada con la vida de sus barrios, sus símbolos compartidos, sus paisajes cotidianos y su diversidad territorial".

'Málaga de verdad' nace "para alinear el avance turístico de la ciudad con su identidad propia, una ciudad que mira al futuro sin renunciar a sus raíces y que fomenta un turismo responsable y respetuoso con la convivencia ciudadana".

La iniciativa parte de una idea central: "Málaga no se explica únicamente desde sus iconos más reconocibles, sino también desde sus barrios, sus formas de vida, sus oficios, sus acentos, sus espacios naturales y su capacidad para seguir siendo una ciudad habitable, creativa, innovadora y profundamente vinculada a sus raíces".

En este sentido, la campaña propone siete rutas que ofrecen distintas maneras de descubrir Málaga y que ponen en valor el conjunto del municipio, sus distritos y sus diferentes identidades.

Estas rutas recorren la Málaga señorial y portuaria, la zona creativa del Soho, los barrios marineros de Pedregalejo y El Palo, el patrimonio industrial y la innovación, la naturaleza y los miradores, los barrios históricos, y la Málaga rural y vitivinícola vinculada a los lagares.

La campaña se integrará en el plan de promoción turística y de marca ciudad del Ayuntamiento, con adaptaciones para ferias, soportes urbanos y canales digitales, sumándose a la marca territorio 'Málaga, la ciudad redonda' y reforzando la imagen de una ciudad cultural, habitable, innovadora, sostenible.

El Plan de Sostenibilidad Turística de la Ciudad de Málaga contempla una inversión de tres millones de euros y una quincena de actuaciones estructuradas en cuatro ejes programáticos: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

Se financia con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y se incluye en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022 de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.