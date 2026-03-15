Ayuntamiento de Málaga abre este lunes el plazo de convocatoria para optar a 62 viviendas a precio limitado en alquiler

Archivo - Imagen de archivo de viviendas en Málaga. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga abrirá a partir de las 00,00 horas de este lunes, 16 de marzo, el plazo de la convocatoria para acceder a optar a una de las 62 viviendas protegidas a precio limitado en alquiler que Lagoom Living está construyendo en la parcela municipal R3 del sector Universidad.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota, donde ha indicado que el desarrollo de esta promoción se está llevando a cabo en la parcela R3 del sector Universidad. Se trata de una de suelos que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de parcelas 2/5 de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero, concurso del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler.

La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en cuatro promociones, tres de ellas en construcción y una ya finalizada.

Al respecto, ha apuntado que el pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25.647.288 euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living con fondos propios y financiación otorgada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones de euros.

Así, a partir de esta noche se abrirá el plazo para poder optar a ser adjudicatario de alguna de estas 62 casas adosadas en alquiler de 1, 3 y 4 dormitorios, movilidad reducida y para personas en situación de dependencia. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de marzo.

La promoción consta de 62 viviendas, de éstas 19 son de 1 dormitorio, dos de ellas adaptadas y una de ellas para personas con dependencia. La superficie de estas viviendas oscila entre unos 60 m2 y los precios de los alquileres no superan los 542,48 euros.

Por otra parte, hay 9 viviendas de 3 dormitorios con una superficie que oscila los 90 m2 y aproximadamente 750 euros al mes.Por último, hay 34 viviendas de 4 dormitorios con una superficie alrededor de 90 m2 . El precio de los alquileres de estas viviendas se sitúa también entorno a los 750 euros al mes.

A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero. En todas las viviendas la renta de alquiler supone 6,65 euros/m2 y mes. En el caso de los aparcamientos y trasteros la cifra es de 4,41 euros/ m2 y mes.

Entre los requisitos, el Ayuntamiento de Málaga ha precisado que no ser titular de pleno dominio de alguna otra vivienda protegida o libre ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en el momento de la presentación de la solicitud. Esta condición se deberá mantener en la fecha de la firma del documento de adjudicación conforme a lo 3/5 establecido en la legislación vigente.

Otro de los requisitos es que la vivienda que se adjudique tiene que constituir residencia habitual y permanente de la unidad familiar solicitante y ser ocupada dentro de los plazos legalmente establecidos según la calificación de la vivienda que se oferte.

Asimismo, el solicitante debe llevar un mínimo de un año empadronado en el municipio de Málaga en plazo inmediatamente anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Además, ha señalado que tener presentada, en el momento de la acreditación documental de cumplimiento de requisitos, solicitud de demandante de vivienda protegida en el Registro Municipal de Vivienda Protegida del municipio de Málaga actualizada según sus datos actuales en cuanto a composición de unidad familiar, ingresos, etc.

Conforme a la calificación provisional las viviendas tienen que ser adjudicadas a los siguientes solicitantes según sus ingresos: hasta un máximo de 5,5 veces el IPREM. Como requisito de solvencia, se establece que el importe de la renta anual a abonar no exceda del 30% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

Los solicitantes tienen que acreditar unos ingresos mínimos por unidad familiar o de convivencia del año fiscal vencido de 25.280 euros anuales para acceder a 19 viviendas de 1 dormitorio (2 de las cuales, viviendas adaptadas PMR y 1 para personas en situación de dependencia); 34.600 euros anuales para acceder a 9 viviendas de 3 dormitorios; 34.600 euros anuales para acceder a 34 viviendas de 4 dormitorios.

También ha señalado que se requerirá unos ingresos máximos por unidad familiar o de convivencia equivalentes a 5,5 veces el IPREM según el número de miembros por unidad familiar. En el caso de 1 miembro: 53.720,93 euros; en el caso de 2 miembros: 71.076.,92 euros; y en el caso de 3 miembros o más: 71.076,92 euros.

Las solicitudes se ordenarán por estricto orden cronológico por fecha de entrada (de más antigua a más reciente). A tal efecto, se crearán los siguientes listados: interesados que opten a una vivienda de un dormitorio; interesados que opten a una vivienda de tres dormitorios; los que opten a una vivienda de cuatro dormitorios, y los interesados que opten a una vivienda adaptada de un dormitorio.

Para optar a estas la prioridad se establecerá por este orden: (1) usuarios de sillas de ruedas, (2) personas con movilidad reducida, y (3) personas con otras discapacidades.