Ayuntamiento Málaga y Arrabal-AID convocan VI Premios InnoSocial para reconocer iniciativas novedosas para la sociedad

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MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, y la Asociación Arrabal-AID han convocado la sexta edición de los Premios InnoSocial Málaga con el objetivo de reconocer y visibilizar las iniciativas de ámbito local y provincial que aporten soluciones novedosas y eficientes para mejorar la vida de las personas.

Al igual que en las ediciones anteriores, podrán optar a estos premios fundaciones, asociaciones, empresas, startups, fondos de inversión, centros educativos, administraciones y personas emprendedoras con presencia en proyectos de innovación social que tengan su base o desarrollo en la provincia, tal y como ha señalado el Consistorio malagueño en una nota de prensa.

Las candidaturas a estos galardones, que se enmarcan dentro del plan de actuación conjunta en innovación social con la Diputación, se podrán presentar hasta el próximo 7 de junio (incluido) a través del formulario disponible en la web, donde también se pueden consultar las bases del certamen y los ganadores de ediciones anteriores. En la pasada se presentaron 93 proyectos.

Los VI Premios InnoSocial Málaga incluyen cuatro categorías diferentes con una modalidad general de 'Innovación Social', que valora el esfuerzo innovador de creaciones de impacto en la comunidad malagueña, compuesta de primer, segundo y tercer premio.

Asimismo, en la categoría 'Innovación Social Pública' se reconocerá la labor de organismos y entidades públicas, así como las empresas privadas cuyo trabajo tenga una incidencia marcada y directa en el ámbito público, pudiendo participar iniciativas de cualquier punto del país.

Por su parte, el premio 'Innovación Social Talento Joven' está enfocado a proyectos que parten de centros educativos, con el requisito de que deben estar funcionando antes de la convocatoria de esta edición.

Por último, la categoría 'Innovación Social Digital' reconocerá las iniciativas de empresas y entidades sociales que contribuyen a avanzar en la sociedad digital.

El jurado estará formado por personas expertas pertenecientes al ecosistema del emprendimiento y la innovación social en Málaga y podrá entregar, además, menciones en cada apartado a proyectos u organizaciones destacadas que sean merecedoras de un reconocimiento por el impacto de sus acciones y los valores que propugnan.

Entre otros criterios, los integrantes del jurado valorarán aspectos como la originalidad y creatividad del proyecto, la sostenibilidad, el talento y esfuerzo de su equipo promotor para su puesta en marcha, la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el impacto social generado y su escalabilidad en otros puntos de la provincia.

Los proyectos premiados se darán a conocer el próximo 23 de junio en el auditorio del Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) en un encuentro que servirá para acercar a personas y organizaciones impulsoras de la innovación social y que será retransmitido en directo por Canal Málaga.

La principal novedad de esta sexta edición es el establecimiento de premios en especie para las candidaturas ganadoras en tres de las categorías, quedando excluida la dirigida a proyectos en el ámbito público.

Así, en el apartado de Talento Joven se organizará una visita experiencial a un centro de referencia en innovación social en la provincia de Málaga, cubriendo tanto el viaje de ida y vuelta como el acceso gratuito a las instalaciones de todo el grupo escolar implicado en el proyecto ganador al objeto de garantizar su aprendizaje y fortalecer su desarrollo.

En los que respecta a las modalidades Innovación Social e Innovación Social Digital, en ambas categorías se otorgará a las propuestas ganadoras una estancia corta en un centro de referencia en innovación social a nivel estatal, cubriendo los gastos de desplazamiento y alojamiento para dos personas representantes de cada iniciativa. Con este apoyo, "se persigue afianzar su viabilidad al mismo tiempo que se estudia su capacidad de escalabilidad".