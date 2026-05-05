El Ayuntamiento de Málaga detecta la sustracción de material de alumbrado público en distintos puntos de la ciudad

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MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, ha informado de que en estos últimos días se ha detectado, por parte de la empresa de conservación y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad, la sustracción de material de esta infraestructura en diversos puntos de la ciudad.

Dicha empresa adjudicataria del servicio ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Local tras constatar falta de cableado de cobre en varias calles de distintos distritos durante este pasado fin de semana y este pasado lunes. Se estima que en torno a 1.500 metros de este material, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, las zonas afectadas son: calles Padre Mondéjar, Ejido, Diego de Siloé y Jardines Músico del Campo (Centro); Camino Cortijo del Conde, Puente Cortijo Salinas y Van Gogh (Campanillas); Editor Ángel Caffarena (Teatinos); y calles Julio Cortázar, Octavio Paz y un pasaje paralelo a calle Cirilo Salinas en Hacienda Cabello (Puerto de la Torre).

Ante esta situación, el Ayuntamiento, a través de la empresa, está procediendo a adquirir y reponer el material sustraído para poder restaurar el alumbrado en los puntos mencionados lo antes posible. Se prevé que estará en funcionamiento al completo en los próximos días.