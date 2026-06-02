El Ayuntamiento de Málaga dice que recursos humanos y materiales para el incendio en el hotel "han sido suficientes"

Incendio en el Hotel IBIS y en Le Grand Café de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los concejales delegados de Seguridad y Urbanismo, Avelino Barrionuevo y Carmen Casero, respectivamente, han informado de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Málaga tras el incendio registrado la madrugada del pasado lunes, 25 de mayo, en un establecimiento comercial y un hotel ubicados en un mismo edificio de Pasillo de Guimbarda.

Así, entre otros, han insistido en que "los recursos humanos y materiales han sido suficientes y en todo momento dispuestos siguiendo criterios técnicos y operativos".

El incendio está controlado desde la tarde del lunes, aunque aún no se ha completado la extinción debido a que por cuestiones técnicas y de seguridad los bomberos han tenido que afrontar su intervención desde fuera.

Actualmente, se mantiene el operativo con una dotación que continuará realizando trabajos de refresco y prevención hasta que el fuego se dé por extinguido.

Este mediodía se ha producido un desprendimiento parcial de un fragmento del forjado de la cubierta con unas dimensiones aproximadas de dos por ocho metros, debido a que en ese punto ha perdido capacidad portante por la combustión de la madera.

INICIO DEL INCENDIO

El fuego se inició sobre las 01,20 horas del lunes, 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial situado en la planta baja del edificio, propagándose rápidamente al hotel, que activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal a las 01,26 horas, justo dos minutos después de que se produjera una deflagración en el local comercial.

La primera llamada a Bomberos, a través del 112 Andalucía, se registró a las 01,26 horas, llegando las primeras unidades a las 01,34 horas. Un equipo accedió al inmueble para comprobar si quedaban personas en el interior, encontrando a un huésped que fue evacuado al exterior. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Inicialmente, hasta el lugar fueron desplazadas dos dotaciones formadas por dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero, tal y como establece el protocolo para intervenciones en vivienda, aunque una vez allí se sumaron otras dos dotaciones, así como vehículos nodrizas para la carga de agua.

En algunos momentos, como a primera hora de la tarde del lunes, y siempre en función de la evolución del incendio, llegaron a ser seis las dotaciones, mientras otras dos quedaban activadas para atender posibles incidencias en el resto de la ciudad. A medida que la situación quedó bajo control se fueron reduciendo los medios.

Por tanto, han añadido, "en ningún momento ha habido falta de medios en el incendio". Han añadido que "los refuerzos sirvieron para el relevo de personal y para dar cobertura al resto de la ciudad. En todo momento, ha primado la seguridad de los bomberos".

CAUSAS

Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio del incendio en el interior del local comercial, aunque será la investigación de la Policía Científica de la Policía Nacional la que determine las causas y el origen.

En una primera visita de inspección realizada el pasado miércoles junto a técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), los agentes no pudieron llegar al local debido a que los restos del incendio lo hacían inaccesible, por lo que es necesario desescombrar y asegurar la estructura, tal y como desde el Ayuntamiento se ha ordenado a la propiedad.

Por tanto, mientras los técnicos no accedan a todas las zonas del inmueble, una vez retirados los escombros y asegurada la estructura, no se podrán constatar el alcance de los daños.

MEDIDAS CAUTELARES

El Ayuntamiento, a través de la GMU, requirió el pasado miércoles, 27 de mayo, una serie de medidas cautelares a la propiedad. Además, en el informe remitido a la propiedad tras esta primera visita se le ordena el tapiado de los huecos de fachada para evitar el acceso al interior (permitiendo sólo la entrada a personal técnico autorizado) y el desescombro del local de planta baja de la zona sur y apuntalamiento de la estructura conforme se vaya desescombrando el inmueble. Además, será necesaria la vigilancia del edificio por parte de la propiedad hasta que se asegure el cierre efectivo.

Según queda recogido en citado informe, en la zona norte del edificio no se han detectado patologías estructurales en la planta sótano. Posteriormente, se han visitado plantas superiores hasta la junta estructural que divide el edificio en dos partes (norte y sur), comprobando que se ha producido el colapso parcial del forjado en la planta primera más próximo a la junta mencionada, mientras en el resto hay daños a nivel de revestimientos e instalaciones, si bien la estructura no parece estar inestable.

Respecto a la zona sur, únicamente se ha podido acceder a la planta baja, aunque en esta primera inspección se indica que la estructura parece haber resistido gracias a los revestimientos de protección.

En lo que se refiere al exterior, en las fachadas se observaron varios abombamientos puntuales por dilatación de la fábrica de ladrillo con riesgo de desprendimiento, por lo que se ordenó a la propiedad la ejecución de las citadas medidas preventivas.

Por otro lado, han señalado que tanto el establecimiento de hostelería como el hotel cuentan con los preceptivos informes favorables de Bomberos que acreditan que las instalaciones cumplen la normativa de protección contra incendios. En el caso del hotel, el informe favorable fue emitido en marzo de 2007 e incorporado a la licencia de apertura, mientras el del establecimiento de hostelería, que cuenta con declaración responsable, fue en septiembre de 2017.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES

Han incidido en que los recursos humanos y materiales "han sido suficientes" y han sido dispuestos siempre siguiendo criterios técnicos y operativos para afrontar un incendio de gran complejidad debido a que los forjados de madera, además de prolongar la combustión, comprometía la seguridad de los efectivos de Bomberos por el riesgo de colapsos parciales, por lo que la situación impedía la posibilidad de atajar las llamas desde el interior.

Por tanto, la intervención, siempre a criterios técnicos de Bomberos, se afrontó desde el exterior con aportes de gran cantidad de agua para rebajar las calorías, con un caudal de unos 5.000 litros por minuto.

PLAN DE INVERSIONES PARA RENOVAR LA FLOTA

Por otro lado, han señalado que el Ayuntamiento tiene en marcha un plan de inversiones en el Real Cuerpo de Bomberos que va a permitir renovar la mitad de la flota. Con un presupuesto de 11 millones de euros, está prevista la compra hasta el año 2028 de un total de 28 nuevos vehículos (16 pesados y 12 ligeros).

Actualmente, están empezando a llegar las primeras adquisiciones de una primera tanda, formada por ocho vehículos, Además, está en contratación la segunda tanda.

Por otro lado, han recordado que el Real Cuerpo de Bomberos cuenta actualmente con una plantilla formada por 256 efectivos. La plantilla de Bomberos incorporó a 40 nuevos efectivos en diciembre de 2023, este mes de mayo han tomado posesión cuatro oficiales técnicos y están completando el periodo de formación otros 50 bomberos cuya toma de posesión está prevista para mediados de julio.

Además, en las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, se contemplan otras 45 plazas, y cara a la oferta de empleo público de 2026 se está trabajando en la propuesta de 40 más. En paralelo, se ha completado el proceso de reclasificación profesional de 162 bomberos, estando en marcha el proceso de otros 23.