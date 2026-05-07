Ayuntamiento de Málaga y Fiscalía celebran jornadas de coordinación entre administración de justicia y Policía Local

Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Escuela de Seguridad Pública (Espam), y la Fiscalía Provincial de Málaga, organizan las II Jornadas de Coordinación entre Administración de Justicia y Policía Local, para promover el conocimiento de las funciones de dicho cuerpo de seguridad como policía judicial.

También se busca unificar protocolos de actuación con el fin de garantizar que las diligencias y las primeras intervenciones policiales sean más ágiles, eficaces y con plenas garantías jurídicas, según han informado desde el Ayuntamiento a través de una nota.

Se celebrarán en el salón de actos de la Colección del Museo Ruso los próximos 11 y 12 de mayo, días en los que se ha programado una serie de ponencias a cargo de magistrados, jueces y fiscales, dirigidas principalmente a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

El programa de ponencias del primero día comienza con la charla sobre 'Problemática derivada de la aplicación de la Ley de Medidas de Eficiencia', a cargo de la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz; seguida de 'La Policía Local como policía judicial', a cargo del fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Francisco Montijano Serrano.

Posteriormente, se celebrará las conferencias 'Cuestiones prácticas de los delitos de violencia sobre la mujer', a cargo de la fiscal de la Sección de Violencia de la Mujer María de los Ángeles Sedano Rueda; y 'Cuestiones prácticas sobre los delitos contra el medio ambiente y delitos de odio', a cargo del fiscal delegado de ambas especialidades, Fernando G. Benítez Pérez-Fajardo.

Ya el día siguiente, la jornada comienza con la conferencia 'Infracciones contra el orden público', a cargo de la fiscal de la Sección Penal María del Mar Ramos López-Herrero; y sigue la ponencia sobre 'La prueba en el proceso penal', a cargo del magistrado de la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 5 de Málaga, Carlos Peinado Domínguez.

Asimismo, tendrán lugar la ponencia sobre 'Cuestiones prácticas sobre los delitos contra la seguridad vial', a cargo de la fiscal delegada de esta especialidad, Ana Lobillo García; y la titulada 'Confección de atestados', a cargo de la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 14 de Málaga, María de los Ángeles Ruiz González.