El Ayuntamiento de Málaga lanza una plataforma digital que permite calcular el potencial fotovoltaico de los edificios

Presentación de la nueva herramienta digitial 'Atlas Solar' - EDUROSACERVANTES/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha incorporado a la web de la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica una nueva herramienta digital: el 'Atlas Solar'.

Se trata de un recurso interactivo que permite a la ciudadanía conocer de forma rápida y sencilla el potencial solar de su edificio, la energía que podría generar y el ahorro estimado, para facilitar la toma de decisiones sobre el uso de energía solar.

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, ha informado sobre esta herramienta que permite al usuario introducir su dirección o navegar directamente hasta localizar su inmueble y obtener un análisis inmediato de su cubierta a través de un mapa interactivo.

A partir de esta consulta, el 'Atlas Solar' ofrece una estimación clara y comprensible sobre el potencial del edificio. Entre la información disponible, se incluye el espacio aproximado que podría destinarse a paneles solares, la cantidad de energía que podría generarse a lo largo del año y el porcentaje del consumo eléctrico que podría cubrirse con esa producción.

Además, la herramienta proporciona una aproximación económica que permite entender la viabilidad del proyecto, incluyendo una estimación de la inversión necesaria, el ahorro anual en la factura eléctrica y el tiempo aproximado en el que esa inversión podría recuperarse.

De este modo, cualquier ciudadano puede estimar la rentabilidad de esta instalación. Toda esta información se presenta de forma visual y accesible, lo que permite conocer en pocos minutos si un edificio es adecuado para producir energía solar y qué beneficios podría obtener, sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

CALCULADORA ENERGÉTICA

La herramienta incorpora una calculadora energética que permite obtener un informe personalizado a partir de los datos reales de consumo eléctrico del usuario. Para ello, el sistema utiliza la información de su factura de la luz, analizando los hábitos de consumo y adaptando el estudio a su situación concreta.

A partir de estos datos, la calculadora genera una simulación sencilla que muestra cómo podría participar en una comunidad energética y qué impacto tendría en su consumo. El usuario puede conocer qué parte de su demanda eléctrica podría cubrir con energía solar compartida y qué nivel de participación le correspondería dentro del proyecto.

Además, el informe incluye una estimación económica clara, con la inversión aproximada necesaria, el ahorro anual en la factura eléctrica y el tiempo estimado para recuperar esa inversión. De este modo, el usuario puede entender de forma rápida si la participación en una comunidad energética le resulta interesante desde el punto de vista económico.

FORMACIÓN PARA APRENDER A USAR LA HERRAMIENTA

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica, ofrece formaciones online gratuitas dirigidas a la ciudadanía para aprender a utilizar el 'Atlas Solar' y la calculadora energética.

Estas sesiones forman parte del programa de formación impulsado por la OMIF, que incluye contenidos sobre energía solar, facturación eléctrica, ayudas disponibles y creación de comunidades energéticas. Las formaciones se desarrollan de manera periódica en formato online, con sesiones específicas dedicadas al uso de la herramienta y a cómo participar en proyectos de autoconsumo colectivo.

APUESTA MUNICIPAL POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Esta actuación se enmarca en la apuesta municipal por la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Dentro de esta línea estratégica de ciudad, el Ayuntamiento ha desarrollado un plan gracias al cual se ha implantado una red de cubiertas fotovoltaicas en distintos espacios de la ciudad que ha supuesto el despliegue de una red de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo y en régimen especial en dependencias y equipamientos públicos.

Así, el Ayuntamiento de Málaga y sus empresas y organismos municipales tienen en la actualidad un total de 76 edificios con instalaciones fotovoltaicas en sus sedes (68 en edificios municipales, dos en Palacio de Ferias, cuatro en Promálaga, uno en Parcemasa y uno en Emasa) que suponen un total de 5,2 megavatios de potencia instalada, generan aproximadamente 8.215 megavatios-hora al año y permiten evitar la emisión de unas 3.942 toneladas de CO2 anuales.