El Ayuntamiento de Málaga y Ouigo firman un protocolo de colaboración para reforzar la promoción turística

Firma del acuerdo del Ayuntamiento con Ouigo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo, y Ouigo España han suscrito un protocolo general de actuación en materia de promoción turística.

La firma ha tenido lugar en el Consistorio malagueño, con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y de la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin.

El acuerdo sienta las bases de una colaboración orientada a reforzar la conectividad ferroviaria de alta velocidad con Málaga, impulsar una movilidad más accesible y sostenible y contribuir a la dinamización económica del destino.

Asimismo, contempla avanzar conjuntamente en proyectos beneficiosos para la ciudad, sus vecinos y sus visitantes, consolidando la conexión de Málaga con otros destinos nacionales a través del tren.

El protocolo se enmarca en la estrategia del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad para fomentar, promocionar y potenciar la oferta turística de Málaga, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como su oferta complementaria.

En este sentido, la colaboración con Ouigo refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino turístico conectado, competitivo y alineado con los objetivos de sostenibilidad urbana. El acuerdo tiene una duración de un año.

Para el seguimiento de las actuaciones derivadas de este protocolo se creará una comisión mixta integrada por representantes del Ayuntamiento de Málaga y de Ouigo España.