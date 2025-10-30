El Ayuntamiento de Málaga pedirá anular la liquidación de 19,6 millones solicitada por la Junta en relación con el metro

Archivo - El Ayuntamiento pedirá la anulación de la liquidación de 19,6 millones de euros solicitada por la Junta de Andalucía por la explotación de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga correspondiente al año 2024 - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aprobar este próximo viernes, 31 de octubre, recurrir la deuda de 19.602.730,59 euros en concepto de explotación de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga y correspondiente a la anualidad 2024, solicitada por la Junta de Andalucía al Consistorio, en base al acuerdo firmado entre ambas administraciones el 15 de abril de 2003.

De igual forma, se solicitará que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por tanto, la propuesta que se someterá a aprobación de Junta de Gobierno Local consta de varios acuerdos: Por un lado, "requerir, conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que anule la Orden de la Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía de 2 de septiembre de 2025, por la que se aprueba la liquidación de la deuda, correspondiente a la anualidad 2024, en periodo voluntario, del Ayuntamiento de Málaga derivada del Convenio de colaboración suscrito en fecha 15 de abril de 2003, entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la construcción y puesta en funcionamientos de las líneas de ferrocarril metropolitano de interés metropolitano 1 y 2. por un importe de 19.602.730,59 euros".

Y, por otra parte, que "se sobresea el expediente de liquidación de la deuda, en periodo voluntario incoado; solicitar la suspensión del procedimiento, declarándose en suspenso la ejecución de la orden impugnada, hasta tanto se resuelva el requerimiento previo y el recurso contencioso administrativo, y sin exigencia de garantías al ser el Ayuntamiento de Málaga una Administración Pública, por considerar que la citada orden no es ajustada a Derecho y por ello lesiva a los intereses de esta Administración Pública municipal".

El texto también añade que "en caso de no ser atendido el presente requerimiento, ya sea de forma expresa o presunta, acordar la interposición de recurso contencioso administrativo, dentro del plazo previsto en el art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remitiendo los antecedentes a la Asesoría Jurídica Municipal a los efectos oportunos".

Desde el Ayuntamiento recuerdan que en enero de 2025 la Junta de Gobierno Local acordó recurrir la deuda de 63.787.348,17 euros (7.791.524,62 euros en concepto de inversión de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga y 55.995.823,55 euros concepto de explotación), solicitada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga, en base al mismo acuerdo entre ambas administraciones antes referido.