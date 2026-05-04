El Ayuntamiento de Málaga pone en servicio el centro de usos múltiples y la biblioteca Mercedes Formica en El Limonar

Centro De Usos Múltiples Y Biblioteca 'Mercedes Formica' En El Limonar - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga pone en servicio desde este lunes el centro de usos múltiples y la biblioteca Mercedes Formica en El Limonar. El equipamiento municipal cuenta con una superficie total de 1.400 metros cuadrados (m2) útiles --construidos son 1.515 m2--.

El coste de la obra para este equipamiento de uso ciudadano ha ascendido a 2.754.326 euros (IVA incluido). La Asociación de Vecinos de El Limonar dispone también de un espacio en este edificio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El equipamiento está distribuido en una planta baja más una altura, y se ubica sobre la cubierta del aparcamiento municipal para residentes de la urbanización Pinos del Limonar. La construcción se ha llevado a cabo en dos niveles, con usos diferenciados e independientes pero integrados entre sí.

En los 791 m2 útiles con los que cuenta la planta baja están ubicados el salón de usos múltiples de más de 100 m2, dos salas para acoger diversas actividades --sesiones de yoga o taichí, presentaciones de libros, conferencias o ciclos formativos--, además de un espacio polivalente con aforo para 30 personas.

En la primera planta se ha instalado la biblioteca, que forma parte de la red municipal, y que lleva el nombre de la jurista, novelista y ensayista Mercedes Formica. La biblioteca ocupa alrededor de 600 m2 a doble altura, con techo a modo de lucernario, en los que se distribuyen una zona dedicada al público infantil y juvenil, espacios para salas de estudio, zona de Internet, hemeroteca y un área de consulta.

HORARIO Y ACTIVIDADES

El equipamiento tiene un horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas. En su programación, contará con actividades como talleres de pintura y otras expresiones artísticas; presentaciones de libros, charlas y conferencias sobre temáticas de interés vecinal; impartición de clases y cursos formativos; actividades para el envejecimiento activo, entre otras.

Por último, en el exterior, en edificio dispone de una plaza con bancos y zonas de sombra, un parque infantil y un área con equipamiento deportivo de uso libre. Por último, el centro contará con un servicio de bar-cafetería con terraza al aire libre y acceso independiente, que está pendiente de su apertura.