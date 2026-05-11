El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) inicia las obras de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella inicia las obras de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Pedro. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha iniciado las obras de la Escuela Municipal de Música y Danza del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, que se ubicará en una parcela de unos 3.300 metros cuadrados en el Ensanche Sur.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado este lunes los trabajos, que concluirán previsiblemente a finales de 2027, y ha destacado que "se tratará de una infraestructura moderna, funcional y sostenible que dará respuesta a las necesidades actuales y futuras de San Pedro y Nueva Andalucía".

El equipamiento, que contará con una inversión de unos 6,5 millones de euros, dispondrá de una superficie construida de casi 6.500 metros cuadrados, distribuidos en distintas áreas especializadas según el uso.

En concreto, según ha detallado la regidora, tendrá 14 aulas destinadas a enseñanza musical y siete para danza, además de espacios polivalentes y un salón de actos con capacidad para 120 personas.

La primera edil, que ha estado acompañada del teniente de alcalde sampedreño Javier García, ha añadido que tendrá una cubierta transitable, concebida para albergar actividades, montajes y eventos culturales al aire libre.

Además, ha resaltado la importancia educativa de este nuevo espacio, "que permitirá impartir formación reglada elemental en música y danza dependiente de la Junta de Andalucía, evitando que numerosos alumnos tengan que desplazarse actualmente a Marbella u otros municipios para cursar estos estudios".

"Muchos de ellos reciben ahora las clases gracias a convenios de colaboración en colegios de la zona y con esta intervención van a disponer por fin de un espacio propio, moderno y totalmente adaptado a sus necesidades", ha apuntado Muñoz.

La alcaldesa ha indicado que el proyecto que resultó adjudicatario "responde a un diseño contemporáneo e integrado en el entorno urbano de la zona sur de San Pedro Alcántara, donde también se ubican el nuevo instituto y el desarrollo de viviendas de protección pública".