El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) saca a concurso la obra de reparación de la cubierta de la piscina de Las Lagunas

El Ayuntamiento de Mijas saca a concurso la obra de reparación de la cubierta de la piscina de Las Lagunas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha sacado a concurso las obras de reparación de la cubierta de la piscina del polideportivo de Las Lagunas, una instalación que está actualmente cerrada al público por el deterioro sufrido desde su última revisión hace más de 20 años, en el año 2005.

Así lo ha informado el Consistorio en una nota, en la que ha indicado que con esta iniciativa, el equipo de gobierno "avanza en la reapertura de un equipamiento básico para los mijeños". Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

En concreto, se destinará un presupuesto de 1.284.541,67 euros, con el IVA incluido, a la actuación, y el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas está abierto hasta el próximo 15 de junio.

El proyecto está redactado por Ingesa Ingeniería y Diseño, SL., y contempla el arreglo de los deterioros en distintos componentes de la cubierta, como elementos estructurales auxiliares, paneles sándwich, sistemas de impermeabilización y dispositivos de evacuación de aguas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Mijas garantizará la seguridad, la estanqueidad y la durabilidad del conjunto, que presenta corrosión en diversas zonas de pilares y apoyos de la estructura; oxidación en determinada tornillería; degradación y falta de estanqueidad en el sistema de desagüe de la cubierta, canalones y bajantes; incidencias en el aislamiento de los paneles; perforaciones en los paneles que conforman los lucernarios, y corrosión en conductos de climatización.

La alcaldesa, Ana Mata, ha valorado la actuación municipal en la recuperación de esta infraestructura deportiva "ante la desidia y abandono de anteriores equipos de gobierno, pues desde 2005 no se hacían reparaciones". A finales de 2025 se encargó a la consultora Cemosa la emisión de informes relativos al estado actual de deterioro.

La solución proyectada aborda la rehabilitación del soporte y de la estructura auxiliar de la cubierta, sustituyendo los elementos metálicos que presentan corrosión, deformaciones o pérdida de capacidad resistente. Estas intervenciones se ejecutarán de forma localizada, respetando los componentes en buen estado y garantizando la continuidad estructural del sistema existente.

Una vez rehabilitado el soporte estructural, se procederá al montaje de los nuevos paneles sándwich de la cubierta, siguiendo las especificaciones del fabricante y las prescripciones del proyecto. Las operaciones incluyen colocación y fijación de paneles, ejecución de solapes e instalación de remates perimetrales y piezas especiales que completan el sistema. Solamente en el techo de la piscina se actuará sobre una superficie general de 1.256 metros cuadrados.

Mata ha informado de que el proyecto contempla también el saneo del techado del polideportivo y de la zona administrativa, que suman 2.172 metros cuadrados de superficie, para un total de 3.428 metros cuadrados de actuación.

Por último, desde el Ayuntamiento han destacado que la intervención proyectada no afecta a los itinerarios accesibles, a los elementos de uso público ni a los dispositivos vinculados a la accesibilidad del edificio. No se modifican rampas, escaleras, ascensores, puertas, recorridos ni espacios de uso público.