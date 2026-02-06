El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) habilita un teléfono para atender a vecinos de la localidad gaditana de Grazalema

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, en el polideportivo dispuesto en la ciudad del tajo para albergar a vecinos desalojados de la localidad gaditana - FB AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) ha habilitado un teléfono (673 08 44 15) para atender a los vecinos de la localidad gaditana de Grazalema desalojados por las consecuencias del paso de la borrasca 'Leonardo' por Andalucía.

Así lo han informado desde el Consistorio rondeño en mensajes en redes sociales, consultados por Europa Press, después de que este pasado jueves fueran trasladados a Ronda vecinos de Grazalema que han pasado la noche en hoteles y apartamentos turísticos que se han ofrecido.

La alcaldesa, María de la Paz Fernández, ha indicado también en redes sociales que el pabellón deportivo de El Fuerte, donde ningún vecino ha pasado la noche, y el Centro de Mayores se mantienen como puntos de acogida y encuentro, con servicios, donde se ofrecen comidas.

Fernández ha dado las gracias "a la solidaridad del chef Benito Gómez, entre otros", así como a las decenas de profesionales y voluntarios que "están junto a estos vecinos", a los que ha enviado "todo nuestro cariño". "Estamos a vuestro lado y, paralelamente, gestionando las incidencias producidas en Ronda", ha indicado.

La alcaldesa ha asegurado que la noche "ha sido intensa por todo lo que estamos viviendo a causa de esta situación meteorológica" y también "dura", sobre todo para estos vecinos desalojados. El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, también se ha desplazado a Ronda.

La regidora rondeña ha pedido "precaución" ya que hay previstos avisos amarillos por lluvias y viento en la ciudad. "No podemos bajar la guardia", ha dicho Fernández, quien ha apuntado que ya realizan una nueva inspección para actualizar la valoración de los daños.